Czym jest kaucja za mieszkanie?

Kaucja za mieszkanie to określona i ustalona między najemcą a wynajmującym konkretna kwota pieniędzy, która jest przekazywana przez najemcę, czyli osobę wprowadzającą się do mieszkania na rzecz wynajmującego, czyli osoby będącej na przykład właścicielem mieszkania.

Kaucja, nazywana również depozytem, stanowi zabezpieczenie na wypadek zniszczeń dokonanych w mieszkaniu lub zaprzestania uiszczania czynszu przez najemcę. Jeśli przez czas trwania najmu nie ma powodów, by potrącić z kaucji określoną kwotę, to wówczas na koniec najmu powinna ona zostać zwrócona najemcy w pełnej wysokości do 30 dni po oddaniu mieszkania wynajmującemu.

Ile może wynosić kaucja za mieszkanie?

Nie każdy najemca i wynajmujący wie, że kwotę kaucji reguluje ustawa o ochronie lokatorów. Przepisy wskazują, że limit wysokości kaucji może wynosić dwunastokrotność czynszu za mieszkanie z dnia zawierania umowy - przy tradycyjnym wynajmie, oraz sześciokrotność czynszu według miesięcznej stawki z dnia zawarcia umowy - w przypadku najmu instytucjonalnego oraz okazjonalnego.

Waloryzacja kaucji za wynajmowane mieszkanie

Zdarzają się sytuacje, kiedy zwracana a kaucja przy wyprowadzce z mieszkania, powinna być wyższa niż w momencie wprowadzania się do mieszkania.

Waloryzacja kaucji powinna nastąpić, jeśli w trakcie trwania umowy najmu zostanie podniesiony czynsz.

"Kaucja wpłacona przez najemcę w okresie obowiązywania ustawy, o której mowa w art. 39, podlega zwrotowi w zwaloryzowanej kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej w dniu jej zwrotu, w terminie określonym w ust. 1. Zwrócona kwota nie może być jednak niższa od kwoty kaucji wpłaconej przez najemcę" - wskazuje ustawa o ochronie praw lokatorów.

Zatem, jeśli właściciel mieszkania podniósł najemcy czynsz z 2 tys. zł do 3 tys. zł, a kaucja wynosiła 2 tys. zł, to przy wyprowadzce kaucja powinna zostać zwrócona w kwocie 3 tys. zł. Mowa oczywiście o sytuacji, kiedy kaucja nie musi być pomniejszoną o ewentualne zobowiązania lokatora.