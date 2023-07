Spis treści: 01 Wrastający paznokieć: Przyczyny

02 Wrastający paznokieć: Co robić?

03 Domowe sposoby na wrastające paznokcie: Kąpiel dla stóp

04 Domowe sposoby na wrastający paznokieć: Nić dentystyczna

05 Taping, silikonowe nakładki i rurki

06 Klamry i klipsy na wrastające paznokcie

07 Wrastający paznokieć: Zmień obuwie

08 Nigdy nie obcinaj tak paznokci. Szkodzisz sobie na własne życzenie

Wrastający paznokieć: Przyczyny

Jest wiele przyczyn wrastających paznokci, do najczęstszych ortopedzi i podolodzy zaliczają:

uwarunkowania genetyczne - jeśli rodzice i dziadkowie borykają się z tym kłopotem, rośnie ryzyko, że dzieci także będą musiały sobie z nim radzić;

czynniki anatomiczne - kształt paznokcia, przerośnięte wały paznokciowe, czyli skóra wokół paznokci, deformacja palców;

infekcje płytki paznokcia;

urazy;

za ciasne obuwie;

nieprawidłowe przycinanie paznokci;

cukrzycę;

nadwagę i szybki wzrost masy ciała;

nadpotliwość stóp;

zaawansowany wiek;

nowotwory paznokci.

Wrastający paznokieć: Co robić?

Jak widać, jest wiele powodów, które mogą spowodować wrastający paznokieć. Co robić, jeśli pojawi się ten problem? Przede wszystkim ważne, by reagować jak najwcześniej. Im szybciej zajmiemy się kłopotem, tym większa szansa, że domowe sposoby na wrastające paznokcie pozwolą się uporać z problemem. Jeśli nie podejmiemy działania, schorzenie może rozwinąć się w kolejne stadia, które będą wymagały pomocy lekarza. Stadia wrastających paznokci, według klasyfikacji Heifetza są trzy:



Stadium I : wrastające paznokcie powodują ból przy nacisku (np. chodzeniu).

: wrastające paznokcie powodują ból przy nacisku (np. chodzeniu). Stadium II : powstaje obrzęk, stan zapalny, ból oraz ziarnina (to tkanka łączna, która pojawia się na ranach, jeśli tkanki nie mogą się prawidłowo regenerować. Ziarninie znajduje się gęsta sieć naczyń włosowatych, toteż wygląda ona jak zakrwawiona).



: powstaje obrzęk, stan zapalny, ból oraz ziarnina (to tkanka łączna, która pojawia się na ranach, jeśli tkanki nie mogą się prawidłowo regenerować. Ziarninie znajduje się gęsta sieć naczyń włosowatych, toteż wygląda ona jak zakrwawiona). Stadium III: hipergranulacja (hiperziarnina lub tak zwane "dzikie mięso"), ból, obrzęk, stany zapalne, infekcje, krwawienie i ropa.

Domowe sposoby na wrastające paznokcie: Kąpiel dla stóp

Domowe sposoby na wrastające paznokcie zakładają formowanie płytki pod jej wcześniejszym rozmiękczeniu. Dlatego większość z nich wymaga na początku wymoczenia nóg. Kąpiel dla stóp przygotujesz z ciepłej wody z dodatkiem łyżki soli kuchennej. Po 15 minutach osusz stopy i postaraj się odgiąć paznokieć w prawidłową stronę. Możesz to zrobić rękami lub stosując nić dentystyczną.

Domowe sposoby na wrastający paznokieć: Nić dentystyczna

Nić dentystyczna to kolejny z domowych sposobów na wrastający paznokieć. Jedni używają jej po kąpieli, gdy płytka paznokcia jest elastyczna i bardziej podatna na formowanie. Inni także "na sucho". Zastosowanie nici dentystycznej jest bardzo proste, wystarczy wsunąć ją pod brzegi paznokcia, w taki sposób, by oddzielała ona płytkę o wałów paznokciowych. Ta metoda pozwala zabezpieczyć się przed bólem powodowanym przez wrastające paznokcie.



Zdjęcie Nić dentystyczna pomoże ci zadbać nie tylko o piękny uśmiech, ale też pozbyć się bólu wrastających paznokci / 123RF/PICSEL

Taping, silikonowe nakładki i rurki

Taping to nic innego niż stosowanie taśm, których zadaniem jest zapobieganie bólowi i przywrócenie prawidłowego kształtu paznokcia. Jedną z nich nakleja się w taki sposób, by ociągnąć boczny wał od paznokcia, natomiast drugi pasek ma zabezpieczyć pierwszy i dodatkowo zwiększyć naciąg.

Do tapingu możesz wykorzystać specjalne taśmy, które kupisz przez internet lub zwykłe plastry.



Innym sposobem na wrastające paznokcie, który można zastosować w domu, są silikonowe nakładki na palec. Zaprojektowano je w taki sposób, by oddzielały paznokieć od skóry, dzięki czemu niwelują ból. Na podobnej zasadzie działają cieniutkie silikonowe rurki, które także można kupić przez internet.

Klamry i klipsy na wrastające paznokcie

Specjalne metalowe klipsy i klamry to kolejna metoda, która nie tylko usunie ból, ale także może pomóc przywrócić paznokcie do odpowiedniego kształtu. Klamry i klipsy dostępne są w sieci, jednak w celu ich założenia warto udać się do podologa, czyli specjalisty w zakresie leczenia i kosmetyki stóp.



Zdjęcie Paznokcie z nałożoną klamrą / 123RF/PICSEL

Oprócz bólu pojawił się też stan zapalny i ropa, które wywołał wrastający paznokieć. Co robić? Natychmiast udać się do specjalisty, takie objawy wskazują na kolejne stadia rozwoju schorzenia. Im dłużej będziemy zwlekać z wizytą, tym wzrasta ryzyko, że paznokieć będzie wymagał chirurgicznego leczenia.

Wrastający paznokieć: Zmień obuwie

Jedną z częstych przyczyn wrastania paznokci jest noszenie zbyt ciasnego obuwia. Wśród kobiet przyczyną mogą być też...szpilki z wąskimi noskami. Jeśli nosimy za małe buty, mogą one zaginać brzegi paznokcia do dołu i sprawiać, że płytka staje się bardziej wypukła. Powstaje wówczas swoisty garb na paznokciu, a jego brzegi wpijają się w wał przy paznokciowy skóry. Dlatego sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zmiana butów na większy rozmiar.



Wrastające paznokcie to bolesny problem, na wczesnych etapach można próbować uporać się z nimi w zaciszu własnego domu, jednak jeśli pojawią się stany zapalne, ropa czy pomimo różnych prób problem powraca, warto udać się do lekarza.



Zdjęcie Wrastające paznokcie mogą być efektem noszenia zbyt ciasnych butów / actiongp / 123RF/PICSEL

Nigdy nie obcinaj tak paznokci. Szkodzisz sobie na własne życzenie

Kolejnym bardzo częstym powodem wrastających paznokci jest nieprawidłowe przycinanie ich płytki. Okazuje się, że paznokcie wrastają szczególnie u osób, które przycinają je zbyt krótko i próbują nadawać jej okrągły kształt. Jeśli zbyt mocno wytniesz brzegi paznokcia, wał skóry przesunie się w kierunku łożyska, a paznokieć nie będzie miał wystarczająco dużo miejsca do wzrostu. Dlatego sposobem na poradzenie sobie z tym kłopotem, jest pozostawianie nieco dłuższych paznokci. Eksperci zalecają, by lekko wystawały one ponad opuszki palców. Nie powinniśmy też na siłę próbować zaokrąglać paznokci i stóp. Pozwólmy im rosnąć w naturalny sposób, ewentualnie w niewielkim stopniu modyfikujmy ich kształt.



