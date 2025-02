Edamame to świeże strączki i ziarna niedojrzałej soi. Strąki mają intensywnie zielony kolor i są lekko włochate, ziarna wyglądem przypominają młody bób. Ten rodzaj fasoli jest szczególnie popularny w krajach Azji - przede wszystkim w Japonii, Korei, Chinach i Wietnamie. Okazuje się, że niedojrzałe ziarna soi smakują jeszcze lepiej. Mają słodki i lekko maślany posmak oraz mięsistą konsystencję. Edamame, nazywana zieloną soją, zawiera wiele cennych substancji odżywczych: witaminy z grupy B, żelazo, magnez, fosfor, witaminę K, a także fitosterole, izoflawony, kwasy omega-3 i omega-6 oraz błonnik. To również doskonałe źródło białka i idealny zamiennik mięsa.

Już niewielkie, ale regularnie spożywane ilości edamame korzystnie wpływają na organizm. Dzięki dużej zawartości błonnika zielona soja reguluje pracę jelit i chroni przed gwałtownymi skokami glukozy we krwi . Z kolei znajdujące się w niedojrzałej soi fitosterole i nienasycone kwasy tłuszczowe mają zbawienny wpływ na układ krążenia - regulują poziom cholesterolu i wzmacniają naczynia krwionośne. Zmniejszają więc ryzyko miażdżycy i innych chorób serca. Edamame jest też szczególnie polecana kobietom w okresie menopauzy . Znajdujące się w niej naturalne substancje imitują działanie żeńskich hormonów płciowych, dzięki czemu mogą zmniejszać objawy i dolegliwości związane z okresem przekwitania i w pewnym stopniu chronić przed osteoporozą. Edamame mogą włączyć do diety także cukrzycy - młoda soja ma bardzo niski indeks glikemiczny, więc nie powoduje skoków cukru we krwi i nie obciąża trzustki .

Świeże edamame jest trudne do zdobycia w Polsce - można je znaleźć jedynie w sklepach specjalizujących się w produktach azjatyckich. Za to mrożoną zieloną soję znajdziemy w wielu sieciowych marketach (mrożonki najczęściej zawierają łuskane ziarna). Edamame jest bardzo prosta w przygotowaniu. Świeże strąki można ugotować w osolonej wodzie (przez 3-6 minut) - warto odciąć końcówki, żeby sól przedostała się do ziaren. Dobrą opcją jest również gotowanie na parze przez ok. 8 minut. Po ugotowaniu ziarna wyłuskujemy ze strąków.