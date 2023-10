Zbierasz kasztany? Oddaj je do skupu. Możesz zarobić naprawdę sporo

Olej z ogórecznika – hit domowej apteczki. Łagodzi zmiany reumatyczne, koi podrażnioną skórę

W niektórych polskich domach rokroczne zbieranie kasztanów to już tradycja. Szczególnie uwielbiają robić to dzieci - mimo, że są one niejadalne, mogą posłużyć do kreatywnej zabawy, a zmielone do stworzenia domowych specyfików - na skórę, włosy, a nawet do prania odzieży. Co więcej, jeśli w twojej okolicy kasztanów jest naprawdę sporo, możesz zaangażować całą rodzinę w ich zbiór, a zgromadzone jesienne dary sprzedać. Ile można zarobić na kasztanach? Okazuje się, że wcale niemało.

Zbierasz kasztany? Oto ile możesz na nich zarobić

Aby kasztany zostały przyjęte na skupie należy pamiętać, że trzeba nazbierać ich naprawdę dużo - nie wystarczy jedna siatka czy wiaderko. Większość miejsc, w których skupuje się kasztany wymaga, by było to minimum 300 kg. Jesteście ciekawi ile można na nich zarobić? Średnio jest to około 1,20 zł za kilogram świeżych kasztanów - tak więc przynosząc do skupu wymaganą ilość, otrzymamy około 360 zł.

Gdzie sprzedawanie kasztanów najbardziej się opłaca?

Stawki za kasztany różną się w zależności od regionu Polski. W niektórych województwach "chodzą" one po 1,40 zł za kilogram. W zachodniopomorskim można dostać za 1 kg kasztanów nawet 1,70 zł. W niektórych gminach kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego stawki są jednak znacznie niższe - skupy wypłacają tam zaledwie złotówkę za taką samą ilość.

Zdjęcie Ceny, które skupy oferują na kasztany, są dosyć rozbieżne i różnią się w zależności od regionu Polski / East News

Do czego wykorzystywane są kasztany w skupach?

Mimo że kasztany nie są jadalne, skupuje się je przede wszystkim z uwagi na ich właściwości lecznicze i szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Na ich bazie produkowane są maści, kremy, żele i płyny do pielęgnacji, wykorzystywane np. do leczenia żylaków czy obrzęków.

Warto więc zostawić niewielką ilość również dla siebie, by móc "wyczarować" zbawiennie działające na skórę i włosy produkty. O dziwo jest to bardzo proste - instrukcję dotyczącą ich przygotowania krok po kroku znajdziesz tutaj:

