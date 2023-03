Spis treści: 01 Żona Krzysztofa Ibisza. Kim jest Joanna Kudzbalska?

02 Joanna Ibisz na Instagramie

03 Żona Ibisza podaje 6 przyczyn wysokiego cholesterolu

Żona Krzysztofa Ibisza. Kim jest Joanna Kudzbalska?

Zdjęcie Joanna Ibisz i Krzysztof Ibisz / Pawel Wodzynski/East News / East News

Krzysztof Ibisz w 2021 roku ożenił się z Joanną Kudzbalską, półfinalistką drugiej edycji "Top Model". Para przez długi czas trzymała swój związek w tajemnicy. Żona Ibisza na co dzień pracuje jako lekarka w jednym z warszawskich szpitali. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dyplomowaną lekarką medycyny stylu życia z ramienia International Board of Lifestyle Medicine, członkinią British Society of Lifestyle Medicine oraz twórczynią aplikacji do medytacji mindfulness.

Jak czytamy na stronie Centrum Medycyny Zintegrowanej, od zawsze interesowała się holistycznym podejściem do pacjenta, naturalnymi terapiami i wpływem psychiki na zdrowie.

Joanna Ibisz na Instagramie

Zdjęcie Joanna Ibisz jest nie tylko modelką, ale i dyplomowaną lekarką / Adam Jankowski/REPORTER / East News

Joanna Ibisz jest aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 50 tys. osób. Lekarka chętnie dzieli się z internautami różnymi ciekawostkami w tematyce zdrowia.

W ostatnim z wpisów zaprezentowała 6 przyczyn zbyt wysokiego cholesterolu. Lekarka zwróciła uwagę, że zbyt duża jego ilość w organizmie prowadzi do gromadzenia i tworzenia blaszek miażdżycowych w tętnicach. A to już prosta droga do choroby wieńcowej.

- Cholesterol jest jednym ze wskaźników Twojego zdrowia metabolicznego, których podniesiony poziom może być wczesnym znakiem ostrzegawczym i czynnikiem ryzyka chorób takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca i inne - wymienia Joanna Ibisz.

Zwraca uwagę, że podwyższony cholesterol to nie tylko dieta. - Bardzo wiele osób ma podwyższony cholesterol mimo tego, że zdrowo je - właśnie ze względu na stres! - alarmuje Ibisz.

Żona Ibisza podaje 6 przyczyn wysokiego cholesterolu

W swoim poście wspomniała o badaniach Current Cardiology Reports z 2019 roku, które wykazały, że podwyższony poziom kortyzolu może powodować wysokie ciśnienie krwi. podwyższone trójglicerydy i podwyższony poziom cholesterolu.

- Wtedy pomocne okażą się techniki relaksacyjne, medytacja czy psychoterapia lub akupunktura. Dobrze jest też przyjrzeć się swojej diecie i wprowadzić do niej błonnik. Zarówno rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny - pomaga zwiększyć produkcję kwasów żółciowych w wątrobie, które są potrzebne do usuwania nadmiaru cholesterolu z organizmu - zaznacza Joanna Ibisz.

Wśród 6 przyczyn wysokiego cholesterolu Joanna Ibisz wymienia:

Przewlekły stres, Niedoczynność tarczycy. Osoby z niedoczynnością tarczycy mają zwolniony metabolizm i co się z tym wiąże - zwolniony rozkład cholesterolu i triglicerydów, Dieta bogata w niezdrowe tłuszcze oraz węglowodany przetworzone, Palenie tytoniu i picie alkoholu, Stan zapalny w organizmie, Hipercholesterolemia rodzinna. Osoby obciążone tą chorobą genetyczną mają o wiele większe stężenie cholesterolu niż inni.

