Spis treści: Pesymistyczne nastawienie do życia Dominacja w rozmowie Poczucie krzywdy i przekonanie o byciu ofiarą Brak empatii i deprecjonowanie innych Wywoływanie poczucia winy Ciągłe krytykowanie innych Jak rozpoznać, że masz styczność z wampirem energetycznym?

Pesymistyczne nastawienie do życia

Dla niektórych osób szklanka zawsze będzie do połowy pusta i choćby w życiu dobrze im się układało, to one zawsze znajdą dziurę w całym. Wszystko dlatego, że skupiają się głównie na negatywnych aspektach życia. W czasie rozmowy możesz więc usłyszeć tyle pesymistycznych wizji przyszłości, że też stracisz dobry nastrój. Wampiry energetyczne żerują także na lęku i kłopotach innych osób. Nie są w stanie znieść cudzego szczęścia, dlatego chętnie zarażają pesymizmem.

Dominacja w rozmowie

Wampir energetyczny jest nastawiony na branie - uwielbia być wysłuchiwany, pocieszany i rozumiany. Jednocześnie nie zostawia przestrzeni dla rozmówcy - stale zmienia temat, by to jego sprawy, życie i problemy znajdowały się w centrum zainteresowania. Nawet jeśli próbujesz podzielić się z taką osobą ważnym problemem, najpewniej zostanie on zbagatelizowany.

Poczucie krzywdy i przekonanie o byciu ofiarą

Liczysz na miły wieczór, a od kolegi słyszysz tylko niekończącą się listę skarg i zażaleń? Szef nie docenia jego geniuszu, żona go nie rozumie, a rodzice o wszystko mają pretensje - wampir energetyczny często uważa, że jest ofiarą nie tylko otaczających go osób, ale całego systemu. Jest w stanie utyskiwać w równym stopniu na rodzinę, jak i na pogodę czy system podatkowy.

Brak empatii i deprecjonowanie innych

Do toksycznych zachowań zalicza się też skupianie uwagi wyłącznie na sobie i swoich sprawach. Nawet jeśli masz poważny problem w pracy lub w domu, on na pewno będzie miał kłopoty większego kalibru. Na empatyczne podejście do sprawy i słowa pocieszenia raczej nie masz co liczyć. Tak samo jak na docenienie twojego sukcesu.

Wywoływanie poczucia winy

Wampir energetyczny to świetny manipulator - wie, jak wywołać poczucie winy czy w jaki sposób wzbudzić litość. Karmi się wszystkimi trudnymi emocjami, jakie tobą w związku z tym targają, a twoje zainteresowanie i chęć pomocy jest dla nich niczym pokarm bogów. Chętnie wykorzystuje dobre serce, a także wszelkie informacje, jakie ma na twój temat. Jest w stanie przypomnieć (i wypomnieć) ci każde złe słowo, jakie padło z twoich ust, byle tylko osiągnąć swój cel.

Po spotkaniu odczuwasz wyczerpanie psychiczne i fizyczne? Zapewne masz do czynienia z energetycznym wampirem 123RF/PICSEL

Ciągłe krytykowanie innych

Wampiry energetyczne mają niskie poczucie własnej wartości. Dlatego podbudowują się kosztem innych - chętnie wytykają nawet najmniejsze wady, każdy gest oceniają surowo i wyolbrzymiają wszelkie gafy.

Jak rozpoznać, że masz styczność z wampirem energetycznym?

Osoby o toksycznych skłonnościach często potrafią się dobrze kamuflować i przez długi czas mogą żerować na dobrym sercu innych ludzi. Dlatego warto też słuchać własnego ciała i umysłu. Najprawdopodobniej masz do czynienia z wampirem energetycznym, jeśli po spotkaniu, rozmowie telefonicznej, a nawet wymianie wiadomości na komunikatorze:

odczuwasz silne zmęczenie fizyczne i psychiczne;

czujesz się obciążony i wyczerpany;

długo rozmyślasz o rozmowie;

pogorszył się twój nastrój;

odczuwasz lęk lub niepokój;

boli cię głowa, jesteś senny;

odczuwasz większe napięcie mięśniowe.

