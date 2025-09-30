Takich ludzi omijaj z daleka. Dosłownie wysysają energię i dobry nastrój
Zdarza ci się po spotkaniu towarzyskim być zupełnie wyczerpanym? A może po rozmowie z koleżanką nie masz już sił na nic innego, za to twój nastrój nagle zaczął szorować po dnie? W takich sytuacjach możesz pomyśleć, że to z tobą jest coś nie tak i z nieznanych przyczyn wolisz spędzać czas samotnie lub jedynie w gronie najbliższych. Tymczasem powód może być zupełnie inny - psychologowie ostrzegają przed "energetycznymi wampirami", czyli osobami o toksycznych skłonnościach, które dosłownie wysysają z nas energię. Sprawdź, jak je rozpoznać, by móc trzymać się od nich z daleka.
Spis treści:
- Pesymistyczne nastawienie do życia
- Dominacja w rozmowie
- Poczucie krzywdy i przekonanie o byciu ofiarą
- Brak empatii i deprecjonowanie innych
- Wywoływanie poczucia winy
- Ciągłe krytykowanie innych
- Jak rozpoznać, że masz styczność z wampirem energetycznym?
Pesymistyczne nastawienie do życia
Dla niektórych osób szklanka zawsze będzie do połowy pusta i choćby w życiu dobrze im się układało, to one zawsze znajdą dziurę w całym. Wszystko dlatego, że skupiają się głównie na negatywnych aspektach życia. W czasie rozmowy możesz więc usłyszeć tyle pesymistycznych wizji przyszłości, że też stracisz dobry nastrój. Wampiry energetyczne żerują także na lęku i kłopotach innych osób. Nie są w stanie znieść cudzego szczęścia, dlatego chętnie zarażają pesymizmem.
Dominacja w rozmowie
Wampir energetyczny jest nastawiony na branie - uwielbia być wysłuchiwany, pocieszany i rozumiany. Jednocześnie nie zostawia przestrzeni dla rozmówcy - stale zmienia temat, by to jego sprawy, życie i problemy znajdowały się w centrum zainteresowania. Nawet jeśli próbujesz podzielić się z taką osobą ważnym problemem, najpewniej zostanie on zbagatelizowany.
Poczucie krzywdy i przekonanie o byciu ofiarą
Liczysz na miły wieczór, a od kolegi słyszysz tylko niekończącą się listę skarg i zażaleń? Szef nie docenia jego geniuszu, żona go nie rozumie, a rodzice o wszystko mają pretensje - wampir energetyczny często uważa, że jest ofiarą nie tylko otaczających go osób, ale całego systemu. Jest w stanie utyskiwać w równym stopniu na rodzinę, jak i na pogodę czy system podatkowy.
Brak empatii i deprecjonowanie innych
Do toksycznych zachowań zalicza się też skupianie uwagi wyłącznie na sobie i swoich sprawach. Nawet jeśli masz poważny problem w pracy lub w domu, on na pewno będzie miał kłopoty większego kalibru. Na empatyczne podejście do sprawy i słowa pocieszenia raczej nie masz co liczyć. Tak samo jak na docenienie twojego sukcesu.
Wywoływanie poczucia winy
Wampir energetyczny to świetny manipulator - wie, jak wywołać poczucie winy czy w jaki sposób wzbudzić litość. Karmi się wszystkimi trudnymi emocjami, jakie tobą w związku z tym targają, a twoje zainteresowanie i chęć pomocy jest dla nich niczym pokarm bogów. Chętnie wykorzystuje dobre serce, a także wszelkie informacje, jakie ma na twój temat. Jest w stanie przypomnieć (i wypomnieć) ci każde złe słowo, jakie padło z twoich ust, byle tylko osiągnąć swój cel.
Ciągłe krytykowanie innych
Wampiry energetyczne mają niskie poczucie własnej wartości. Dlatego podbudowują się kosztem innych - chętnie wytykają nawet najmniejsze wady, każdy gest oceniają surowo i wyolbrzymiają wszelkie gafy.
Jak rozpoznać, że masz styczność z wampirem energetycznym?
Osoby o toksycznych skłonnościach często potrafią się dobrze kamuflować i przez długi czas mogą żerować na dobrym sercu innych ludzi. Dlatego warto też słuchać własnego ciała i umysłu. Najprawdopodobniej masz do czynienia z wampirem energetycznym, jeśli po spotkaniu, rozmowie telefonicznej, a nawet wymianie wiadomości na komunikatorze:
- odczuwasz silne zmęczenie fizyczne i psychiczne;
- czujesz się obciążony i wyczerpany;
- długo rozmyślasz o rozmowie;
- pogorszył się twój nastrój;
- odczuwasz lęk lub niepokój;
- boli cię głowa, jesteś senny;
- odczuwasz większe napięcie mięśniowe.