Czego pragną mężczyźni? Bez tego żaden związek nie przetrwa

Mówi się, że do "obsługi" kobiety potrzeba specjalnej instrukcji, za to mężczyźni są bardzo przewidywalni i łatwo ich rozszyfrować. Dosyć często okazuje się jednak, że facet nie potrafi znaleźć dla siebie odpowiedniej partnerki, bo każda, z którą się spotyka, zapomina o jego podstawowych potrzebach. Bez nich nie uda się mu stworzyć trwałej relacji. Czego pragnie mężczyzna i co jest dla niego priorytetem w budowaniu związku?

Czego pragnie mężczyzna? By kobieta go akceptowała

Człowiek szukający swojej drugiej połówki marzy o tym, żeby druga osoba zaakceptowała go dokładnie takim, jaki jest naprawdę. Wtedy czuje, że nie musi nikogo udawać, nic udowadniać, może popełniać błędy i nikt nie będzie patrzył mu na ręce. Bywa jednak, że kobiety oczekują od swoich mężczyzn coraz to więcej i więcej - lepszej pracy, nowoczesnego samochodu, bardziej eleganckich ciuchów czy rezygnacji ze spotkań z kumplami. Związek z nawet najbardziej atrakcyjną kobietą, która ma takie wymagania, nie przetrwa zbyt długo. Faceci nie cierpią bowiem, gdy ktoś próbuje ich zmieniać na siłę. Mężczyzna pragnie od kobiety akceptacji...

Czego pragnie mężczyzna? Aby kobieta dawała mu czas dla siebie

Nawet najszczęśliwszym związku zdarzają się gorsze momenty. Emocjami każdy zarządza na swój sposób. Kobiety najczęściej muszą wygadać się z problemów, mężczyźni natomiast trawią je zazwyczaj w samotności. Idą na długi spacer lub na siłownię, zaszywają się przed telewizorem lub zamykają w garażu i majsterkują.

"Przetrawienie" chwilowych problemów jest konieczne do utrzymywania dobrej kondycji psychicznej, czego kobiety bardzo często nie rozumieją. Złoszczą się, gdy partner chce trochę czasu spędzić w pojedynkę, wyjść na piwo z kolegami, czy poświęcić się swojej pasji. Mężczyzna pragnie, aby kobieta dała mu trochę przestrzeni i obdarzyła zaufaniem - bez tego nie ma szans na rokującą relację.

Czego pragnie mężczyzna? By partnerka była też jego kumpelą, z którą może się wygłupiać

Zdjęcie Partnerzy powinni być dla siebie kochankami ale i kumplami, którzy lubią się czasem powygłupiać / 123RF/PICSEL

Wiesz, co robią ludzie, którzy podejmują razem spontaniczne decyzje, tańczą po mieszkaniu, łaskoczą się na kanapie i śmieją z siebie nawzajem? Budują związek.

Zazwyczaj na początku każdego związku żartów i spontaniczności nie brakuje. Z biegiem czasu często mniej rzeczy robi się wspólnie, a więcej wymaga od siebie nawzajem. Zabawne docinki, pieszczotliwe komentarze i zadziorne gesty już nie są na porządku dziennym.

Cudownie jest, gdy związek budują osoby mające podobne poczucie humoru, umiejące obudzić w sobie dziecięcą spontaniczność. Żartobliwych gestów nigdy za dość - każdy mężczyzna uwielbia, gdy jego kobieta nie ma oporów przed tym, by wspólnie się powygłupiać.

Czego pragnie mężczyzna? Chce poczuć się potrzebny

Zdjęcie Czego pragnie mężczyzna? By partnerka pozwalała mu się wykazać / 123RF/PICSEL

Zaradny mężczyzna potrafi naprawić cieknący kran, poskładać meble, pomóc w remoncie, a nawet ugotować pyszną kolację. Ważne, by partnerka pozwalała mu się wykazać. Kobiety w dzisiejszych czasach są często samodzielne i zaradne, przez co nie chcą pomocy od swoich drugich połówek. Jeśli chcesz, by twój wybranek w codziennych sytuacjach czuł się ważny i potrzebny, daj mu wolną rękę, pozwól się wykazać, a na koniec pochwal za świetnie wykonaną pracę. Będzie w siódmym siebie!

