Panna jest inteligentna, lubi zgłębiać różne dziedziny wiedzy i korzystać ze zdobytych informacji. Jest też drobiazgowa, pracowita, rzetelna i przenikliwa, a mimo to, jest jednym z najbardziej zakompleksionych znaków zodiaku!



Pięć znaków, że związek się kończy Panna jest idealistką z poukładanym życiem i często postrzegana jest jako nudziara. Jest też bardzo krytyczna, zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych ludzi i odgradza się od nich grubym murem. Ta postawa wynika jednak z jej niskiego poczucia własnej wartości oraz braku akceptacji samej siebie. Panna wymaga bowiem od siebie tak wiele, że nigdy nie umie się w pełni zadowolić. Odsuwa się więc od otoczenia i przez większość życia czuje się wyobcowana, a każda porażka sprawia jej ogromny ból.

Ryby

Ryby to chyba najbardziej zakompleksiony znak zodiaku! Są bardzo wrażliwe, a wręcz przewrażliwione i uwielbiają wyolbrzymiać swoje problemy. Są też urodzonymi cierpiętnikami - mają szokująco niskie poczucie własnej wartości i nie umieją się docenić. Generalnie uważają, że wszyscy wokół są lepsi od nich i zazdroszczą im przebojowości, zamiast zmienić coś w sobie.



Ryby są bardzo zakompleksione i jeśli nie będą nad sobą pracować, z biegiem lat tych kompleksów będzie przybywać, a one tracić będą radość życia.



Rak

Człowiek spod znaku Raka jest bardzo wrażliwy i łatwo można go zranić. Jest także nieśmiały, prawie nigdy nie podejmuje ryzyka i nie walczy o marzenia. Rak jest niepewny siebie i wciąż patrzy w przeszłość, rozpamiętując porażki, doznane krzywdy i popełnione błędy.



Rak nie umie patrzeć z nadzieją w przyszłość i z góry obstawia, co też mu się nie uda. Potrafi wciąż przejmować się wydarzeniem sprzed wielu lat, choć poza nim nikt już o nim nie pamięta. Rak nie umie pogodzić się z przeszłością, a to tylko pogłębia jego kompleksy.

