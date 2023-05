Kiedy jesteśmy zakochani, naszej uwadze uchodzą wszystkie oczywiste oznaki, że związek, w którym jesteśmy, jest toksyczny. Wszystko przez to, że podświadomie chcemy związek ratować, zrobić wszystko, by przetrwał. Ale niektórych znaków nie można ignorować. Jeśli czujesz, że jesteś w toksycznym związku i zastanawiasz się, czy to już czas na powiedzenie "stop", oto 14 znaków, które wskazują jednoznaczne, że to już ten moment. Że czas opuścić toksycznego partnera.

1. Rani cię emocjonalnie, werbalnie lub fizycznie

Kiedy tak się dzieje, nadszedł czas, aby odejść. Toksyk nie przestanie cię krzywdzić. A im dłużej trwasz przy nim, tym gorzej będzie cię traktował. Często niewłaściwe zachowanie emocjonalne i werbalne kończy się eskalacją do przemocy fizycznej.

2. Cały czas kłamie

Wszystkim nam zdarza się minąć z prawdą, jednak kiedy zauważysz, że twój partner kłamie przez cały czas i na każdy temat, powinna ci się zapalić czerwona lampka. Zaufanie jest ważną częścią związku, a po prostu nie jest możliwe, gdy mamy do czynienia z patologicznym kłamcą.

3. Nie chce pomocy

Kiedy masz do czynienia z partnerem, który nie chce nawet spróbować być dla ciebie lepszym i nadal cię krzywdzi, nadszedł czas, aby odpuścić. W niektórych przypadkach, gdy długoletni partner gotowy jest przyznać się do winy, wziąć na siebie odpowiedzialność i przejść przez terapię, związek można uratować. Ale nie można, gdy druga osoba nie chce pomocy.

4. Komunikacja w waszym związku nie istnieje

Komunikacja jest ważna, wręcz kluczowa. Pozwala dwóm osobom, które niekoniecznie muszą się ze sobą we wszystkim zgadzać, znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia. Bez tego relacje są w rozsypce i nieuchronnie zmierzają ku końcowi, bez szans na rozwiązanie problemu.



5. Nie ma dla ciebie szacunku

Jeśli twój partner cię nie szanuje, to też cię nie kocha. Może to zabrzmieć brutalnie, ale taka jest prawda. Bez szacunku nie może być miłości. A ciągły brak szacunku jest nadużyciem.

6. Jest chorobliwie zazdrosny

Wszystkim mam zdarza się być zazdrosnym, ale kiedy twój partner monitoruje każdy twój ruch i wciąż oskarża cię o zdradę, masz problem. Kiedy ktoś z zazdrości traci nad sobą panowanie, czas uciekać. To nie jest ani miłe, ani zabawne, ani nie jest dowodem miłości.

7. Manipuluje tak, żebyś poczuła, że postradałaś zmysły

Gaslighting to taktyka, której używają toksyczni ludzie, aby rozbroić swoich partnerów. Na przykład, jeśli twój partner zrobi coś złego, próbuje odwrócić od tego uwagę, wmawiając ci, że przesadzasz, oszalałaś, histeryzujesz itp. Ale gaslighting może być również subtelny, to nie zawsze takie oczywiste manipulacje.

8. Wykorzystuje cię

Jeśli zauważysz, że twój partner okazuje ci uczucia tylko wtedy, gdy ma w tym interes, prawdopodobnie cię wykorzystuje. A jeśli ktoś cię wykorzystuje, a nie jest w tobie naprawdę zakochany, nadszedł więc czas, aby odejść.

9. Próbuje odizolować cię od twoich bliskich

Socjopaci, narcyzi i psychopaci pracują nad odizolowaniem swoich partnerów od przyjaciół i rodziny, aby ich od siebie uzależnić. Jeśli twój partner ciągle tobą manipuluje i izoluje cię od rodziny, nadszedł czas, aby odejść.

10. Twoje potrzeby nie są zaspokajane

Ludzie mają potrzeby, wszyscy. Mamy potrzeby emocjonalne i fizyczne, a w związku pracujemy nad wzajemnym zaspokojeniem tych potrzeb. I chociaż będą chwile, w których jeden z partnerów będzie na pierwszym miejscu (z różnych przyczyn), jeśli twoje potrzeby są stale pomijane, jest to czerwona flaga. Najpewniej to nie ten człowiek.

11. Żywisz do niego urazę

Toksyczny związek przejdzie przez wiele faz. Ale kiedy miłość zostaje zastąpiona urazą, często nie ma już odwrotu. A jeśli okaże się, że cała miłość, którą kiedyś miałaś dla swojego partnera, została zastąpiona urazą, prawdopodobnie związek już się skończył.

12. Jest okrutny dla ciebie i innych

Jedną z pierwszych czerwonych flag w związku powinno być zauważenie, że twój partner jest okrutny dla innych - ludzi i zwierząt. Jeśli twój partner jest okrutny dla jakiejkolwiek żywej istoty w alarmującym stopniu, odejdź czym prędzej.

