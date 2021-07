​Kolagen i jego właściwości. Dlaczego jest potrzebny?

Kolagen bywa nazywany "białkiem młodości". Ze względu na swoje działanie kolagen odzwierzęcy lub kolagen syntetyczny bywa wykorzystywany w kosmetyce jako składnik kremów do pielęgnacji cery. A jak działa kolagen w organizmie? Na co jest skuteczny?

Kolagen - co to jest?

Kolagen naturalnie występuje w organizmie człowieka. Jako jeden z głównych składników tkanki łącznej jest częścią, która łączy komórki skóry, chrząstki i kości. Stanowi ok. 30% wszystkich ludzkich białek i ok. 60% białek skóry.

Jest wytrzymały i elastyczny jednocześnie - dzięki temu tworzy wokół narządów wewnętrznych warstwę ochronną. Ponadto kolagen zapobiega ingerencji drobnoustrojów i toksyn.

Jak kolagen wpływa na skórę?

Kolagen u młodych i zdrowych osób wytwarza się ciągle i automatycznie, dlatego na bieżąco regeneruje uszkodzone tkanki i zachowuje jędrność i gładkość skóry.

Z wiekiem poziom kolagenu w organizmie zmniejsza się - człowiek ma coraz mniejszą zdolność do tworzenia włókien kolagenowych. Jak wskazują badania, ten proces zaczyna się w okolicach 26. roku życia i może być pogłębiany przez choroby, stres czy intensywny wysiłek fizyczny. U kobiet po menopauzie w ciągu pierwszych pięciu lat poziom kolagenu zmniejsza się o ok. 30%. Produkcja kolagenu spada o 10% co dekadę.

Zmniejszenie kolagenu to powód starzenia się skóry, powstawania zmarszczek, a nawet rozstępów i cellulitu, wiotczenia skóry oraz wypadania włosów.

Kolagen - właściwości i działanie

Kolagen sprawia, że stawy stają się lepiej nawilżone. Ma on także wpływ na układ krwionośny - to właśnie dzięki kolagenowi ściany tętnic oczyszczane są z tłuszczu. Pomaga on także kontrolować ciśnienie krwi, rozluźnia naczynia krwionośne i komórki mięśniowe, a tym samym kolagen poprawia krążenie i zmniejsza ryzyko związanych z nim chorób.

Kolagen pobudza do działania metabolizm, dzięki zawartej w nim argeninie. To pomaga nam pozbyć się zbędnych kilogramów. Ponadto kolagen działa na układ trawienny. Ma wpływ na regenerację uszkodzonych ścian komórkowych oraz na rozkład białek.

Kolagen - zastosowanie

Czysty kolagen i kosmetyki z jego zawartością można stosować, kiedy obserwuje się starzenie się skóry: staje się wiotka i obwisła, pojawiają się na niej zmarszczki. Dzięki preparatom z kolagenem można odbudować zniszczone komórki, wzmocnić skórę, przywrócić jej jędrność i gładkość. Kolagen poprawia także koloryt cery i normalizuje wydzielanie łoju - to ważne w przypadku cery trądzikowej i nadmiernie przetłuszczającej się.

Produkty z kolagenem są też odpowiednie do pielęgnacji skóry naczyniowej, atopowej i wrażliwej, sprawdzą się także na rozstępy i cellulit. Jeśli zmagasz się z tymi problemami, włókna kolagenowe znajdziesz w całej gamie produktów kosmetycznych - tonikach, kremach czy odżywkach do włosów i paznokci. Możesz także nabyć czysty kolagen - jego działanie będzie mocniejsze.

Kolagen - opinia lekarzy

Czy kolagen pomaga? Lekarze medycyny estetycznej wskazują, że kolagen pobudza odnowę komórek. Dzięki niemu zwiększa się gęstość tkanek i poprawiają się procesy wchłaniania substancji mineralnych. To poskutkuje zmniejszeniem łamliwości paznokci, wzmocnieniem kondycji włosów oraz tkanki chrzęstnej.

Zdanie są jednak podzielone. Pojawiają się też głosy, że kolagen nie jest magią, która zaprogramuje w ludziach młodość, a kolagen, choć może zwolnić procesy starzenia, nie zatrzyma ich zupełnie. Ważne, aby o tym pamiętać, a w przypadku dodatkowej suplementacji kolagenem, konsultować się z lekarzem.

