Od czego zależy tempo starzenia się skóry?

Naukowcy ustalili, że nasze ciało zaczyna starzeć się już od 20-25. roku życia. Wtedy właśnie zmniejsza się ilość wydzielanego kolagenu, a skóra stopniowo traci jędrność i sprężystość, z czasem coraz bardziej widoczne stają się zmarszczki. Za tempo starzenia się skóry i całego ciała w dużej mierze odpowiadają uwarunkowania genetyczne, a także zmiany i zaburzenia hormonalne, na które nie mamy większego wpływu.

Pogarszająca się kondycja skóry jest charakterystyczna np. dla okresu menopauzy i znacznego spadku produkcji estrogenów. Oprócz czynników wewnętrznych istnieje też szereg czynników zewnętrznych przyspieszających starzenie się skóry. Zalicza się do nich przede wszystkim palenie papierosów czy niezdrową dietę bogatą w żywność wysokoprzetworzoną.

Odpowiada ona za stany zapalne w organizmie i zwiększa stres oksydacyjny, który uszkadza komórki naszego ciała. W procesach starzenia skóry duży udział ma także promieniowanie UV, które m.in. niszczy jej warstwę lipidową, uszkadza komórki i powoduje przebarwienia.

Szyja - część ciała, o której zapominamy w pielęgnacji

Mimo że z coraz większym zaangażowaniem podchodzimy do pielęgnacji cery, najczęściej zapominamy o szyi. Tymczasem skóra szyi jest cieńsza i bardziej podatna na działanie szkodliwych czynników, takich jak np. promieniowanie UV. Dość szybko uwidacznia się na niej również niedobór kolagenu i elastyny - pojawiają się pierwsze zmarszczki. Z biegiem lat skóra szyi staje się pomarszczona i obwisła. Na niekorzystne zmiany w tej części ciała powinny jednak uważać nawet młode osoby. Ciągłe wpatrywanie się w ekran telefonu czy komputera prowadzi do zjawiska tech-neck, czyli szyi technologicznej. Częste trzymanie głowy skierowanej w dół sprzyja powstawaniu poprzecznych zmarszczek na szyi i tworzeniu się drugiego podbródka.

Dlatego tak ważna jest odpowiednia pielęgnacja szyi. Wbrew pozorom nie jest to nic skomplikowanego. Specjaliści radzą, by skórę szyi traktować tak samo jak twarz - wystarczy używać żelu do mycia twarzy, toniku i takich samych kremów. Latem niezbędny jest też krem z wysokim filtrem UV.

Tech-neck, czyli szyja technologiczna to efekt ciągłego patrzenia w ekran telefonu. U młodych ludzi szybciej pojawiają się zmarszczki i drugi podbródek. 123RF/PICSEL

Dekolt - wystawiony na działanie słońca

Dekolt to kolejna część ciała, którą pomijamy w codziennej pielęgnacji. Tymczasem jest ona najczęściej eksponowana i wystawiana na działanie promieniowania UV. Na dekolcie stosunkowo szybko pojawiają się zmarszczki, a także przebarwienia i plamy wątrobowe. Podstawą pielęgnacji powinny być kremy z filtrem UV na dzień. Na noc na dekolt najlepiej stosować nawilżające kremy lub balsamy z silnymi przeciwutleniaczami, np. witaminą C i E. Rozjaśnią one przebarwienia i odbudują warstwę lipidową, chroniąc przed nadmierną utratą wody.

Dłonie - jako pierwsze zdradzą twój wiek

Nawet u młodo wyglądających osób można z łatwością dostrzec "słabszy punkt" urody. Są nimi dłonie. Ich skóra jest również cieńsza, a w dodatku stale narażona na szkodliwe czynniki. W tym wypadku to nie tylko promienie słoneczne, ale przede wszystkim częsty kontakt z wodą i detergentami. Znacznie przyspieszają one wysuszanie się skóry i przyczyniają się do szybkiego powstawania zmarszczek. U osób pracujących fizycznie dłonie mogą być zniszczone i pokryte widoczną siatką żył. Wraz z wiekiem rośnie też ryzyko tworzenia się plam wątrobowych na dłoniach. Aby opóźnić te procesy, warto regularnie wcierać w dłonie kremy nawilżające i z filtrem UV. Świetnie sprawdzą się kosmetyki z witaminą C, która jest naturalnym rozjaśniaczem i "pogromcą" przebarwień.

