Biała rzodkiew - bliżej jej do rzodkiewki niż rzodkwi

Dlaczego tak wielu ludzi myli rzodkiew i rzepę? Warzywa wyglądają zupełnie inaczej, ale ich nazwy brzmią podobnie. W błąd potrafią wprowadzić nawet sklepy wielkopowierzchniowe, w których rzepa i rzodkiew bywają niepoprawnie opisane.

Rzodkiew, choć jest kuzynką owalnych w kształcie, maleńkich rzodkiewek, jest biała i podłużna. Najpopularniejszą odmianą rzodkwi jest rzodkiew zwyczajna. Rzepa ma kształt kulisty i występuje w dwóch kolorach: białym i czarnym.

Dziś przyjrzyjmy się podłużnej, soczystej rzodkwi. Jej smak i wartości odżywcze nie powinny umknąć naszej uwadze.

Biała rzodkiew w sałatkach

Wyglądem może przypominać gigantyczną pietruszkę, smakiem bliżej jej do rzodkiewek, ale jest od nich ostrzejsza. Nawet niewielka porcja rzodkwi dodana do sałatki czy dania mięsnego, wydobędzie i podkreśli ich smak.

Ostra nuta rzodkwi czyni z niej doskonały składnik wyszukanych sałatek i surówek. Warzywo dobrze łączy się smakowo z zielonymi listkami szpinaku, jarmużu, rukoli, sałaty masłowej, lodowej i rzymskiej. Do biało-zielonego zestawu warto dodać pomidorki koktajlowe albo startą na tarce o grubych oczkach marchew i czarne oliwki. Kolorowe połączenia zaostrzają apetyty, a sałatek i surówek nigdy dość.

Taki zestaw może być dodatkiem do drugiego dania albo bazą do pożywnej sałatki, ale trzeba do niej dodać węglowodan złożony. W tym przypadku sprawdzi się ryż naturalny albo brązowy, makaron pełnoziarnisty lub komosa ryżowa. Sałatkę warto wzbogacić ziarenkami czarnuszki i białego sezamu, skropić sokiem z cytryny i uczta gotowa.

Biała rzodkiew do kanapek i dań mięsnych

Biała rzodkiew może być zjadana solo - jako przekąska pomiędzy posiłkami - albo dodawana do kanapek. Pokrojona w plastry, położona na posmarowanym masłem dobrej jakości pieczywie i delikatnie oprószona solą lub suszonym lubczykiem smakuje obłędnie.

Wolisz kanapki i dania mięsne? Tym bardziej pamiętaj, by dodawać do nich białą rzodkiew. Nie tylko wzbogaci smak, ale pomoże strawić mięsne przysmaki. To jedna z najważniejszych zalet zdrowotnych rzodkwi. O jakich jeszcze warto wiedzieć?

Zdjęcie Biała rzodkiew może nam dostarczyć szereg niezbędnych wartości odżywczych / 123RF/PICSEL

Biała rzodkiew - nietuzinkowa porcja zdrowia

Biała rzodkiew jest skarbnicą ułatwiających trawienie olejków eterycznych. To one odpowiadają za ostry smak i zapach warzywa. Obok olejków, w rzodkwi znajdziemy prawdziwy arsenał składników odżywczych, w tym witaminy C i A, które są silnymi przeciwutleniaczami. Biała rzodkiew jest też skarbnicą szeregu witamin z grupy B i licznych składników mineralnych. Pozyskamy z niej ważny dla odporności cynk, kluczowe dla zdrowia krwi żelazo, konieczny dla kości wapń, niezbędny dla serca potas, a także fosfor, fluor, magnez, sód, mangan i miedź.

Biała rzodkiew dla odporności

Zawarte w białej rzodkwi olejki eteryczne sprzyjają procesom metabolicznym, dlatego warto dodawać warzywo do ciężkostrawnych dań mięsnych i mącznych. Olejki mają też działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne, co szczególnie ważne przy kłopotach trawiennych.

Warzywo zawiera znaczne dawki cynku - pierwiastka, który determinuje prawidłową pracę układu immunologicznego oraz dwie witaminy o silnych właściwościach antyutleniających. Witaminy A i C neutralizują toksyczne działanie wolnych rodników i mają korzystny wpływ na odporność - zarówno w kontekście infekcji sezonowych, jak i chorób cywilizacyjnych.

Biała rzodkiew w diecie diabetyka

Warzywo ma niewiele kalorii, znaczne dawki błonnika i niski indeks glikemiczny, dlatego powinno znaleźć stałe miejsce w jadłospisie osób z cukrzycą. Biała rzodkiew działa żółcio- i moczopędnie. Jest polecana przy skłonności do infekcji dróg moczowych. Z uwagi na bogactwo błonnika pomaga uporać się z zaparciami.

Biała rzodkiew - umiar najlepszą miarą

Biała rzodkiew jest ostra w smaku. Zjadana w dużych ilościach może wywołać dyskomfort trawienny, zwłaszcza u osób z delikatnym przewodem pokarmowych. Nie powinny spożywać jej osoby z aktywną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Działając drażniąco na śluzówki układu pokarmowego, biała rzodkiew może doprowadzić do zaostrzenia choroby. Z tego samego powodu trzeba wykluczyć ją z jadłospisu przy zapaleniu błon śluzowych żołądka.