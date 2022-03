Z roku na rok problemy ze snem dotykają coraz większą część populacji. Trudności w zasypianiu skutkują rozdrażnieniem, brakiem koncentracji i znacząco wpływają na poziom życia. Dlatego tak ważne jest dbanie o jakość naszego snu, a na to wpływ ma kilka czynników. Jednym z nich jest odpowiednia dieta, zwłaszcza kiedy mowa o posiłku spożywanym w godzinach wieczornych.

Należy zdawać sobie sprawę, że kolacja ma duży wpływ na jakość naszego snu. Co zatem powinno znaleźć się na naszych talerzach? Przede wszystkim węglowodany o niskim indeksie glikemicznym. Takie węglowodany są trawione powoli i długo, co ogranicza skoki insuliny we krwi. Ponadto podczas wieczornego posiłku warto postawić na produkty, które wspomogą sen. Wśród nich znajdują się m.in.:

Indyk - w naszym organizmie wytwarza tryptofan, czyli aminokwas odpowiedzialny za produkcję melatoniny. Ta zaś sprzyja jakości naszego snu.

Ryby - zawarta w nich witamina B6 znacząco wpływa na dobry sen.

Migdały - zawierają cenne składniki, które ułatwiają zasypianie i przyczyniają się do ogólnej poprawy naszego samopoczucia.

Banany - bogate w magnez, potas oraz witaminy z grupy B, które są sprzymierzeńcem łatwego zasypiania.

Orzechy włoskie - regulują poziom tryptofanu oraz serotoniny, która wpływa na nasz organizm relaksująco.

Wiśnie - jedzenie wiśni lub picie soku wiśniowego zwiększa stężenie melatoniny w organizmie. Już taka tygodniowa kuracja znacząco wpłynie na jakość naszego snu.

Herbata ziołowa - napar z melisy pozwoli nam się wyciszyć i uspokoić. Naukowcy wykazali, regularne picie naparu z melisy znacząco zmniejsza zaburzenia snu.

Osoby mające problemy ze snem powinny unikać jadania na kolację smażonych potraw na rzecz duszonych, gotowanych lub pieczonych. Nie bez znaczenia jest również czas spożycia ostatniego posiłku przed snem. Powinno to nastąpić na 3 godziny przed położeniem się do łóżka.

