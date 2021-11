Czy hybrydy są szkodliwe? Oto jak wpływają na zdrowie

Manicure hybrydowy działa podobnie jak manicure klasyczny, jednak jest wykonywany specjalnym lakierem hybrydowym i utwardzany na płytce paznokcia przez promieniowanie UV pod specjalną lampką. Właśnie dlatego cieszy się tak dużą popularnością - jest bardzo trwały i pozwala utrzymać piękne, zadbane paznokcie przez długi czas.

Hybryda nie jest groźna dla zdrowia, jednak należy pamiętać o kilku ważnych zasadach przy jej wykonywaniu. Inaczej można nabawić się poważnych kłopotów.



Hybryda szkodzi? W takim wypadku jest bardzo niebezpieczna!

Manicure hybrydowy to bezpieczna metoda stylizacji paznokci. Jednak wyłącznie wtedy, kiedy wykonywany sterylnymi narzędziami i z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa. Jeśli w salonie, do którego chodzimy na hybrydę nie korzysta się z jednorazowych, sterylnych narzędzi, szybko z niego zrezygnujmy! Istnieje bardzo duże ryzyko, że zakazimy się poważną, nieuleczaną chorobą, taką jak wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV), wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV) lub wirusem HIV.



Narażeni na to jesteśmy w salonach, w których nie przestrzega się zasad higieny, jednak nie oznacza to, że manicure hybrydowy w domu jest w pełni bezpieczny. Nawet jeśli jako jedyne korzystamy z narzędzi do hybrydy, takich jak cążki czy pilniki, musimy je odkażać po każdym użyciu. Inaczej może dojść do nieprzyjemnej i groźnej dla zdrowia infekcji.



Alergia na hybrydę. Na to uważaj!

Hybryda może doprowadzić też do nieprzyjemnej reakcji alergicznej. Objawy mogą wystąpić nawet kilka godzin po zabiegu i są to przede wszystkim zmiany skórne wokół paznokcia. Jeśli zauważymy coś takiego u siebie, należy szybko usunąć hybrydę z paznokci - alergia może sprawić, że stracimy paznokcie lub dojdzie do groźnej reakcji alergicznej całego organizmu! Najlepiej zgłosić się też do dermatologa i przynajmniej na pół roku zrezygnować z manicure hybrydowego.

Manicure hybrydowy. Te błędy mogą słono kosztować

Hybryda jest na twoich paznokciach cały czas? To również duży błąd! Jeśli często po usunięciu jednego lakieru od razu wykonujemy kolejną stylizację, sprawiamy, że płytka paznokcia jest osłabiona, o wiele bardziej krucha i podatna na rozdwajanie. Należy więc pamiętać, by co jakiś czas robić przerwę od hybrydy i pozwalać płytce na regenerację - najlepiej, gdyby między kolejnymi kolorami był przynajmniej tydzień przerwy, podczas którego zastosujemy kurację olejkiem lub odżywką.



Dużym i niestety często popełnianym błędem jest nieprawidłowe ściąganie lakieru, które może skutecznie zniszczyć płytkę paznokcia. Nie wolno odrywać lakieru na siłę lub spiłowywać go - w ten sposób możemy ściągnąć część płytki paznokcia, a jednocześnie uszkodzić ją.



Jednocześnie jednym z większych mitów odnośnie hybrydy jest to, że promieniowanie UV jest szkodliwe i zwiększa ryzyko zachorowania na raka skóry. Jak wykazali eksperci, lampa UV/LED nie emituje wystarczającej do tego dawki promieniowania, jeśli korzystamy z niej zgodnie z zaleceniem producenta.



