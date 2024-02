Dieta śródziemnomorska zdrowa dla naczyń krwionośnych

Sztywność bliższego odcinka głównej aorty jest uważana za wskaźnik starzenia się naczyń krwionośnych i zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Jak podaje serwis StudyFinds, trwające 18 miesięcy badanie na grupie trzystu osób wykazało, że zwiększone spożycie polifenoli i mikroelementów pochodzenia roślinnego przyczyniło się do zmniejszenia sztywności naczyń krwionośnych nawet o 15 proc. Dla porównania, tradycyjna dieta śródziemnomorska redukowała sztywność o 7,3 proc., podczas gdy standardowa “zdrowa" dieta zaledwie o 4,8 proc.

Jako tradycyjną dietę śródziemnomorską badacze przyjęli jadłospis złożony z produktów pełnoziarnistych, owoców, warzyw, owoców morza, fasoli, oliwy, orzechów, niewielkiej ilości czerwonego mięsa i wina. Tymczasem w jej roślinnym wariancie czerwone mięso i owoce morza zastąpiono zwiększonym spożyciem orzechów (28 g dziennie) i szklanką koktajlu z wodorostu zwanego wolfią lub mankai (Wolffia globosa), który jest doskonałym źródłem biodostępnego żelaza, witaminy B12 oraz ponad dwustu rodzajów polifenoli i białka, co czyni tę roślinę doskonałym substytutem mięsa. Poza tym wprowadzono trzy do czterech filiżanek zielonej herbaty dziennie. Jako dietę kontrolną potraktowano jadłospis zgodny ze standardowymi wytycznymi WHO.

"Zdrowy styl życia jest istotnym czynnikiem poprawy zdrowia kardiometabolicznego" - mówi profesor Iris Shai z Uniwersytetu Ben-Guriona w Izraelu, główna autorka badania.

Z wyników naszego eksperymentu dowiedzieliśmy się, że jakość diety ma kluczowe znaczenie dla mobilizacji aterogennej (wywołującej miażdżycę) tkanki tłuszczowej, obniżenia ryzyka kardiometabolicznego i poprawy profilu otyłości. Zwiększenie ilości polifenoli w diecie i zastąpienie czerwonego mięsa równoważnym białkiem roślinnym mogą obiecująco wpłynąć na poprawę różnych aspektów zdrowia ludzkiego przekonuje w komunikacie uczelni autorka badania

Artykuł opublikowany w “Journal of the American College of Cardiology" jest pierwszym, który wykazał tak znaczący wpływ diety na związaną z wiekiem sztywność aorty (PAS).

Samo utrzymanie zdrowej diety wiąże się z regresją PAS, ale roślinna dieta śródziemnomorska zapewnia radykalną, bo aż 15-procentową redukcję PAS. I można ją uzyskać, wprowadzając proste zmiany w diecie i stylu życia podkreśla współautor badania dr Gal Tsaban, kardiolog z Soroka University Medical Center

"Wyniki naszego badania po raz kolejny wykazują, że nie wszystkie rodzaje diety zapewniają identyczne korzyści i że roślinna dieta śródziemnomorska może w większym stopniu sprzyjać zdrowiu naczyń krwionośnych" - dodaje badacz. Warto więc zamiast po kotleta, sięgnąć po wolfię - popularne ostatnio superfood.

