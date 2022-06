Jak często zmieniać prześcieradło, żeby odpowiednio zadbać o zdrowie swoje i domowników? Odpowiedź na nie może być różna, ponieważ wpływa na nią wiele czynników zewnętrznych. Podpowiadamy, jak przystosować do nich zmianę pościeli i dlaczego warto stosować się do tych zaleceń.

Jak często zmieniać pościel?

Choć możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, spędzamy w łóżku blisko 1/3 swojego życia. To bardzo dobrze dla naszego organizmu, który dzięki temu ma czas na regenerację. Może mieć to jednak negatywne skutki, np. dla naszych dróg oddechowych. Człowiek podczas snu poci się, tym samym oddając wilgoć do otoczenia. Ta jest idealnym warunkiem do rozwoju rozmaitych mikroorganizmów. Philip Tierno, nowojorski mikrobiolog, udzielił Buisness Insider wywiadu, w którym wyjaśnił, że zwlekanie z wymianą pościeli, jest umożliwieniem rozwojowi grzybów oraz flory bakteryjnej. Te mogą szkodzić naszemu zdrowiu i nawet jeśli nie jesteśmy alergikami, mogą wywołać u nas reakcję alergiczną. Najlepiej zatem zmieniać pościel możliwie często, a optymalna częstotliwość zmiany poszewek na poduszkach czy kołdrach, to między raz na dwa lub cztery tygodnie.

Reklama

Sprawdź również: Jak szybko zmienić pościel?

Jak często zmieniać pościel dziecku?

Mogłoby się zdawać, że z uwagi na niepocenie się noworodków, ich pościel może być długo niezmieniana. Nic bardziej mylnego. Dzieci, zwłaszcza we wczesnym stadium swojego życia, mają niedojrzały układ odpornościowy, nie powinny być więc narażane na kontakt z patogenami oraz alergenami. Noworodkowi warto zmieniać pościel raz w tygodniu, a gdy zajdzie taka potrzeba, nawet częściej. Kiedy dziecko przekroczy już pół roku, można zacząć zmniejszać częstotliwość zmiany pościeli do dwóch tygodni. Po roku, jeśli u dziecka nie zostaną zdiagnozowane alergie, można jeszcze wydłużyć ten okres do nawet miesiąca. Pamiętaj jednak, że zmiana pościeli dla dziecka to nie tylko kołdra i prześcieradło w łóżeczku, ale również cały komplet wózkowy. Jeśli pozwalasz dziecku na dłuższe drzemki w wózku, warto również tę pościel wymieniać zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Krew ma przypominać niepotrzebną przemoc". Ukrainki protestowały przed siedzibą ONZ AFP

Dlaczego warto zmieniać często pościel?

Rzadka zmiana pościeli to otwarte zaproszenie dla różnych chorób do zaatakowania naszego organizmu. Zmiana pościeli raz na kilka miesięcy, zwiększa szansę zapadnięcia nie tylko na katar, ale także poważne choroby jak astma czy egzema.

Zobacz także: Jak dbać o pościel?

Jak często zmieniać prześcieradło?

Zdjęcie Dr Adam Fix zwraca uwagę na odkładanie się w prześcieradle milionów martwych komórek z naszej skóry / 123RF/PICSEL

Prześcieradło pokrywa nasze posłanie na najniższym poziomie, więc osiada na nim wszystko. Zdaniem wspominanych wyżej naukowców - wszyscy są zgodni w tym temacie - prześcieradło powinniśmy zmieniać raz na tydzień, ewentualnie raz na 2 tygodnie. Pilnując, aby zmiana prześcieradła w naszym domu odbywała się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zapewnimy sobie sen w czystych warunkach - bez roztoczy, kurzu czy wydzielin w łóżku.

Jak często zmieniać prześcieradło - co się dzieje, gdy tego nie robimy?

Jeśli rzadko zmieniamy pościel, sami narażamy się na niekorzystne dla naszego zdrowia warunki. Najczęściej powinniśmy zmieniać właśnie prześcieradło, bo to w nim zalega najwięcej nieczystości. Brytyjski alergolog, dr Adam Fix zwraca uwagę na odkładanie się w prześcieradle milionów martwych komórek z naszej skóry, potu, różnego rodzaju wydzielin, np. sebum, itp. W ten sposób zachęcamy roztocza do żerowania w naszej pościeli, ponieważ wszystkie te mikro drobiny stanowią dla nich doskonałe pożywienie.

Czytaj również: Trzymasz ręczniki w łazience? To wielki błąd

Jak zmniejszyć ilość roztoczy w prześcieradle?

Roztocza są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Ich odchody zawierają groźne alergeny, które mogą inicjować astmę i katar alergiczny. Aby zmniejszyć ilość roztoczy w prześcieradle i pościeli warto stosować pokrowce barierowe, które będą stanowić zaporę dla mikro pajęczaków oraz ich odchodów. Pościel należy prać w temperaturze przekraczającej 60 stopni, żeby ta unicestwiła roztocza. Materace oraz pościel trzeba odświeżać - prać, odkurzać lub trzepać - przynajmniej raz w miesiącu oraz wietrzyć je po każdej nocy.

Jak często zmieniać prześcieradło alergikowi?

Roztocza są szczególnie niebezpieczne dla alergików, dlatego oni powinni dodatkowo zadbać o swoje posłanie. Jeśli jesteś alergikiem, dobrze, żeby w zwyczaj weszło ci częste pranie pościeli oraz całkowita wymiana kołdry, oraz poduszek co najmniej raz na 2-3 lata. Jest to zabieg niezbędny, ponieważ nawet najbardziej zadbane posłanie jest siedliskiem roztoczy oraz innych mikroorganizmów.