Nowoczesny wynalazek? Zdecydowanie nie!

Folia aluminiowa to cienki arkusz metalicznego aluminium, który powstaje w procesie walcowania. Aluminium, jeden z najbardziej rozpowszechnionych metali na Ziemi, jest lekkie, plastyczne i odporne na korozję, co czyni je idealnym materiałem do produkcji folii.

Folia aluminiowa została wynaleziona przez Swiss Aluminium Company w 1910 roku. Początkowo była używana głównie w przemyśle do pakowania różnych produktów, ale z czasem jej popularność zaczęła rosnąć. Zaczęto doceniać jej właściwości - jest lekka, odporna na wilgoć, łatwa w obróbce i tania.

Jednak do powszechnego użytku weszła dopieropo II wojnie światowej,kiedy zaczęto ją szerzej wykorzystywać w kuchniach domowych. W Polsce zaczęła pojawiać się w sklepach po 1945 roku, ale dopiero w latach 60. i 70. XX wieku stała się produktem dostępnym dla przeciętnego konsumenta.

Dzisiaj folia aluminiowa to must-have w każdej kuchni. Pakujemy w nią jedzenie, pieczemy, przechowujemy w lodówce… ale czy wiesz, że może kryć w sobie coś niepokojącego?

Okazuje się, że jej stosowanie, zwłaszcza w niektórych sytuacjach, może mieć niekorzystne skutki zdrowotne, których nie widać na pierwszy rzut oka. Zanim więc sięgniesz po kolejną rolkę folii, sprawdź, co na ten temat mówią eksperci.

Dlaczego folia aluminiowa może być problematyczna?

Ostatnio tematem szkodliwości folii zajęła się znana wszystkim Katarzyna Bosacka, która na swoich mediach społecznościowych regularnie edukuje w zakresie zdrowego stylu życia. Razem z dr hab. Aleksandrą Rutkowską wyjaśniły w krótkim filmie, dlaczego folia może być szkodliwa:

Rozwiń

Jak tłumaczy dr hab. Aleksandra Rutkowska, biotechnolog i ekspert medyczny:

Jeśli folia aluminiowa wchodzi w kontakt z produktami kwaśnymi, mogą uwalniać się z niej związki glinu, które trafiają do naszej żywności.

Folia aluminiowa może nam bardzo zaszkodzić

O co chodzi z tym glinem? Otóż glin to metal, który może gromadzić się w naszym organizmie. Choć jednorazowe zapakowanie kanapki w folię aluminiową raczej nam nie zaszkodzi, to jej częste używanie w niewłaściwy sposób może prowadzić do kumulacji glinu w organizmie. To z kolei może skutkować problemami zdrowotnymi, które z biegiem czasu będą się pogłębiać.

Glin działa neurotoksycznie - czyli uszkadza układ nerwowy. Wysokie stężenie glinu w organizmie może prowadzić do takich chorób jak Alzheimer czy Parkinson, a do tego pierwiastek ten zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek.

W przypadku osób, które już mają problem z nerkami, nadużywanie folii może być szczególnie groźne. Również dzieci i kobiety w ciąży nie powinny stosować za często folii aluminiowej. Brzmi nieciekawie, prawda?

Folię możemy używać bezpiecznie w kilku przypadkach

Folia aluminiowa ma swoje zalety, ale trzeba wiedzieć, kiedy ją stosować. Możesz używać jej do pieczenia - nadaje się do ochrony jedzenia przed nadmiernym wysuszeniem, szczególnie mięsa, ryb czy warzyw. Jeżeli ciasto za szybko się przypieka, można położyć na nim kawałek folii, dzięki czemu unikniesz przypalenia. Dobrze sprawdza się też do pakowania suchych produktów, jak ciastka czy pieczywo.

Do czego absolutnie nie używać folii aluminiowej?

Chcesz upiec rybę w folii? Pamiętaj, by nie dodawać kwaśnych składników do przyprawienia np. cytryny, pomidorów, octu, wina 123RF/PICSEL

Folia aluminiowa absolutnie nie nadaje się do pakowania jedzenia o kwaśnym pH. W takich warunkach dochodzi do uwalniania glinu, który może wniknąć do żywności i stać się zagrożeniem dla zdrowia.

Zamiast folii, lepiej sięgnij po papier do pakowania lub po woskowijki, które są naturalne i bezpieczne. Możesz także wybrać po prostu pojemniki na żywność - to również najbardziej ekologiczne rozwiązanie.

Najlepszy jest jak zawsze złoty środek

Jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie, nigdy nie używaj folii aluminiowej do kwaśnych produktów. Jeżeli w twojej kanapce są pomidory lub kiszone ogórki, zawiń ją w papier śniadaniowy i włóż do pudełka.

Chcesz wziąć do pracy ciasteczka owsiane lub chrupkie pieczywo? Je możesz zawinąć w folię. Pamiętaj, że zdrowie jest sumą wszystkich małych decyzji, które podejmujemy na co dzień. Zmiana niekorzystnych nawyków może mieć duży wpływ na twoje życie.

Czy nasze miasta są gotowe na demograficzne tsunami? INTERIA.PL