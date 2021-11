Mleko uważane jest za jeden ze zdrowszych napojów. Dostarcza do organizmu substancje takie jak białko, wapń, fosfor, cynk, potas, a także witaminy B, A i D, które chronią przed osteoporozą, wspierają powstawanie komórek i tkanek oraz pozytywnie wpływają na stan zębów i kości.

Nie jest to jednak napój bez wad. Mleko krowie zawiera także szkodliwe substancje, jak tłuszcze nasycone oraz kwasy tłuszczowe typu trans, cholesterol i sód, które mogą przyczyniać się do otyłości, rozwoju raka i chorób układu krążenia. Ponadto białka, które są zawarte w mleku zwierzęcym, mogą prowadzić do alergii.

Alergia na krowie mleko jest powszechna - według szacunków, ok. 75 proc. ludzi na całym świecie nie toleruje laktozy, a po spożyciu mleka i nabiału zwierzęcego cierpi na przykre problemy trawienne, takie jak bóle brzucha, wzdęcia, biegunki i nudności.

Wiele osób podkreśla również nieetyczność przemysłowych hodowli zwierząt. Krowy mleczne, hodowane na dużych farmach, mogą otrzymywać dodawane do paszy antybiotyki. Tymczasem organizacje ekologiczne oraz Światowa Organizacja Zdrowia alarmują, że używanie antybiotyków na tak dużą skalę jest niezwykle groźne dla zdrowia publicznego - prowadzi do odporności na ich działanie, a więc do możliwości powstania bakterii odpornych na antybiotyki.

Na szczęście roślinne alternatywy dla krowiego mleka są już powszechnie dostępne w sklepach. Jak je wybierać? Warto zwracać uwagę, czy mają prosty skład, zawartość wapnia i witaminę D, jaka jest ilość białka w porcji (co najmniej 7-8 g), a także - czy nie mają dodanego cukru.

Jakie są najlepsze alternatywy dla mleka zwierzęcego? Oto kilka pomysłów.

Mleko sojowe

Jeśli chodzi o mleka roślinne, to sprzedaje się chyba najlepiej. Powstaje w wyniku moczenia, kruszenia i gotowania soi. Sojową papkę trzeba filtrować, aż wyodrębni się płyn. Napój sojowy jest najbardziej podobny składem do mleka krowiego - ma bardzo dużo białka, wapnia i potasu, a także witamin z grupy B. Jest niezwykle sycące - chętnie sięgają po nie osoby, które dbają o sylwetkę.

Problematyczne jest to, że mleko sojowe może uczulać. Jeśli mamy problemy z tarczycą, należy skonsultować spożywanie napoju sojowego i innych produktów takiego pochodzenia z lekarzem, ze względu na obecne w soi tioglikozydy, które mogą pogarszać stan tarczycy. Picie mleka sojowego podnosi również poziom estrogenu - u mężczyzn może to źle wpływać na płodność, ale dla kobiet pomoże m. in. podczas menopauzy.

Mleko owsiane

Mleko owsiane jest doceniane za swój delikatny, ciekawy smak - dobrze się spienia i idealnie nadaje się do m.in. kawy. Ma mniej białka niż mleko krowie lub sojowe i sporo węglowodanów - jeśli mamy problem z cukrem, musimy na nie uważać, bo mogą przyczynić się do skoków poziomu glukozy we krwi.

Napój owsiany zawiera jednak dużo beta-glukanu - błonnika, który obniża poziom cholesterolu, a także zapobiega otyłości. Jest też wskazany dla alergików - niezwykle rzadko uczula.

Mleko migdałowe

Powstaje poprzez zmielenie namoczonych migdałów, które należy dokładnie przesączyć, aby otrzymać napój - łatwo zrobić je samodzielnie w domu. Ma lekko orzechowy posmak, a więc świetnie nadaje się do koktajli, deserów, kawy, płatków, ale także zup.

Jest niskokaloryczne - szklanka ma zaledwie 60 kcal. Jest bogatym źródłem potasu, wapnia i witaminy E - zawiera przeciwutleniacze, które są ważne w profilaktyce raka. Migdały, z którego powstaje, mogą niestety uczulać.

Mleko ryżowe

Mleko ryżowe przygotowuje się przez mieszanie ugotowanego ryżu z wodą i dodanie enzymów, po których skrobia zamieni się w cukier. Jest słodkawe, dlatego nadaje się przede wszystkim do deserów, koktajli lub do kawy.

Podobnie jak mleko owsiane, rzadko wywołuje alergie. Samo w sobie posiada bardzo mało białka, zawiera głównie węglowodany, producenci często wzbogacają je o witaminy, wapń i żelazo.

Mleko kokosowe

Jest przygotowywane z miąższu kokosa i filtrowanej wody. Nie jest neutralne w smaku - ma charakterystyczny, kokosowy posmak. Świetnie sprawdzi się więc zarówno na słodko, w różnych deserach czy owsiankach, ale także w zupach czy daniach różnych kuchni Dalekiego Wschodu.

Napój kokosowy jest o wiele mniej kaloryczny niż mleko kokosowe z puszki. Ma stosunkowo mało białka i więcej tłuszczu niż inne mleka roślinne, jednak jest to tzw. dobry tłuszcz, który wspomaga układ odpornościowy i poprawia działanie układu krwionośnego. Mleko kokosowe ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

