Spis treści: 01 Zakwaszenie organizmu - co to jest? Na czym polega?

02 Jakie produkty zakwaszają organizm?

03 Zakwaszenie organizmu - objawy

04 Domowy test na zakwaszenie organizmu

05 Jak odkwasić organizm domowymi sposobami?

Zakwaszenie organizmu - co to jest? Na czym polega?

Ta mąka jest najzdrowsza? Skutecznie obniża cholesterol

Unikaj tego pieczywa. Podwyższa poziom cukru we krwi

Lilak pospolity (bez): Zbierz, nim przekwitnie. Pomoże na bóle, kaszel, nadciśnienie i reumatyzm

GIS alarmuje o wycofanych produktach. Chodzi o przyrządy kuchenne Do zakwaszenia organizmu dochodzi, gdy zostaje zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa.

Uznaje się, że organizm funkcjonuje prawidłowo, gdy pH krwi wynosi 7,35 - 7,45. W dużej mierze jest to uzależnione od poszczególnych układów. Przede wszystkim pokarmowego, krążeniowego i hormonalnego.

Kumulowanie się kwasów w organizmie prowadzi do jego zakwaszenia. Zdaniem ekspertów przyjmowanie potrzebnych składników mineralnych takich jak wapń, magnez i potas może pomóc w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej.

Zdjęcie By sprawdzić, czy organizm jest rzeczywiście zakwaszony, można wykonać domowy test na zakwaszenie organizmu / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Jedz jak jaskiniowiec. Czym jest dieta paleo?

Reklama

Jakie produkty zakwaszają organizm?

Do najczęstszych przyczyn zakwaszenia organizmu można zaliczyć m.in. stosowanie używek takich jak alkohol i papierosy, a także przyjmowanie niektórych leków. Poza tym za przyczynę uznaje się rygorystyczne diety odchudzające.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oleje roślinne. Nie każdy nadaje się do smażenia Interia.tv

Spożywane przez nas produkty mają wpływ na zakwaszenie organizmu. Opieranie diety na produktach wysoko przetworzonych, dużej ilości mięsa, nabiału i zbóż, a także eliminacja warzyw i owoców to nie najlepszy pomysł. W połączeniu ze stresem i brakiem aktywności fizycznej może doprowadzić do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

Do produktów silnie kwasotwórczych zalicza się m.in. słodycze, mięso, wędliny, białą mąkę, biały ryż, ser żółty, kawę, herbatę czarną, kakao i czekoladę.



Zobacz także: Trzustka: Jak ją oczyścić i zregenerować domowymi sposobami

Zakwaszenie organizmu - objawy

Długotrwałe zakwaszenie organizmu niesie za sobą poważne skutki. Może się to objawiać m.in. cukrzycą, miażdżycą, otyłością, chorobą wrzodową, a nawet nowotworami.

Poza tym zakwaszenie organizmu może prowadzić to do osłabienia kondycji zębów i kości, a co za tym idzie, osteoporozy i podatności na złamania.

Ponadto podczas zakwaszenia organizmu można zauważyć przewlekłe zmęczenie, problemy z koncentracją oraz bóle głowy, osłabienie odporności, a także dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.



Zdjęcie Do jednej z przyczyn zakwaszenie organizmu należy nieprawidłowa dieta / 123RF/PICSEL

Domowy test na zakwaszenie organizmu

By sprawdzić, czy organizm jest rzeczywiście zakwaszony, można wykonać dobowy bilans pH moczu za pomocą specjalnego testu paskowego. Badanie należy przeprowadzać kilka razy w ciągu dnia. Między innymi tuż po przebudzeniu, przed posiłkami i po nich.

Zobacz także: Nie tylko alkohol. Jakie napoje są również szkodliwe dla wątroby?

Jak odkwasić organizm domowymi sposobami?

By odkwasić organizm, warto do diety włączyć świeże owoce i warzywa oraz produkty bogate w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Istotne jest także nawadnianie organizmu, rezygnacja z żywności wysoko przetworzonej oraz papierosów i alkoholu. Poza tym pomocne jest także wdrożenie aktywności fizycznej.