Nigdy nie pij herbaty w ten sposób. Onkolodzy wydali ostrzeżenie

Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), picie gorącej herbaty znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka przełyku. WHO powołuje się przy tym na badanie opublikowane na łamach "International Journal of Cancer".

Badanie było prowadzone od 2004 roku na grupie 50 tysięcy uczestników. Eksperci sprawdzili różne nawyki żywieniowe, w tym właśnie picie herbaty. Naukowcy odkryli, że osoby, które piły dziennie więcej niż dwie duże filiżanki herbaty (mniej niż 0,7 litra) o temperaturze wyższej niż 60 stopni Celsjusza, były o wiele bardziej narażone na zachorowanie na raka przełyku. To ryzyko wzrosło u nich aż o 90 procent.

Reklama

Dlaczego gorąca herbata może zwiększać ryzyko zachorowania? Wyjaśnia się to tym, że gorący napój uszkadza błonę śluzową przełyku. W miejscach uszkodzonych natomiast zachodzą niewłaściwe procesy podziału komórkowego, a wskutek tego powstaje nowotwór.

Jak pić herbatę?

Czy to oznacza, że należy całkiem zrezygnować z herbaty? Zdecydowanie nie! Należy po prostu zrezygnować z gorącej herbaty i pić ją nieco chłodniejszą. Podkreślają to autorzy badania, a za nimi rekomenduje to Światowa Organizacja Zdrowia.

Wiele osób lubi pić herbatę, kawę lub inne gorące napoje. Jednak według naszego raportu picie bardzo gorącej herbaty może zwiększyć ryzyko raka przełyku, dlatego wskazane jest poczekać, aż gorące napoje ostygną przed wypiciem

- podkreśla główny autor badania, dr Farhad Islami z American Cancer Society.

Zdjęcie Naukowcy dowiedli, że wrzący napar jest bardzo szkodliwy dla przełyku / 123RF/PICSEL

Herbata - właściwości zdrowotne

Herbata, oprócz tego, że jest bardzo lubianym, smacznym napojem, bez którego trudno wyobrazić sobie jesienne wieczory, ma wiele właściwości zdrowotnych.

Przede wszystkim zawiera polifenole - silne przeciwutleniacze orazteaflawinę, która poprawia funkcje poznawcze mózgu oraz przyczynia się do zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi. Ma w sobie także teofilinę, którą stosuje się w leczeniu astmy oskrzelowej.

Picie herbaty pomaga w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. I co ciekawe, najnowsze badania przeprowadzone w Japonii sugerują, że herbata przyspiesza porost włosów

- zaznacza specjalista ds. żywienia Ian Marber.

Warto pamiętać, że chociaż nie należy pić zbyt gorącej czarnej herbaty, powinniśmy zaparzać ją we wrzątku, inaczej nie będzie smaczna. Czas zaparzania to około 3-5 minut - zbyt długi proces spowoduje, że zacznie uwalniać się tanina, która zneutralizuje działanie teofiliny oraz kofeiny. Ponadto herbata będzie niesmaczna i gorzka.

Jeszcze zdrowsza jest zielona herbata, która ma w składzie galusan epigallokatechiny - związek ten może zapobiegać zawałom serca i udarom mózgu. Jej regularne spożywanie zmniejsza ryzyko miażdżycy i demencji, dobrze wpływa na metabolizm wątroby, stymuluje układ krążenia. Ponadto, ze względu na zawartość przeciwutleniaczy (katechin), może zapobiegać nowotworom. Musimy jednak pamiętać, aby parzyć ją w niższej temperaturze niż czarną - ok. 70-80 stopni przez 2-3 minuty lub 4-6 minut - przy krótszym parzeniu zadziała pobudzająco, przy krótszym - uspokajająco.

Zdjęcie Herbata, obok kawy, to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie / 123RF/PICSEL

Herbata z cytryną. Szkodliwa czy nie?

Herbata z cytryną również jest lubiana i powszechnie spożywana - tymczasem również budzi wiele kontrowersji. Na czym polega problem?

Przez to, że herbata jest uprawiana na glebach bogatych w aluminium, zawiera je w swoim składzie. Wysokość stężenia jest zależna od gatunku. Wbrew pozorom, aluminium samo w sobie nie jest dla nas szkodliwe - nasz organizm nie potrafi go przyswoić. Poza tym większość pozostaje w pędach herbaty, czyli w fusach, a niewielka część przechodzi do naparu.

Niestety, kiedy dodajemy cytrynę, sytuacja się zmienia. Sok dodany do gorącej herbaty sprawia, że w herbacie powstaje cytrynian glinu, który jest lepiej przyswajalny dla naszego organizmu. Cytrynian glinu jest dla nas toksyczny, odkłada się w komórkach organizmu. Naukowcy podejrzewają, że w związku z tym herbata z cytryną może przyczyniać się do rozwoju choroby Alzheimera.

Jak uniknąć problemu? Żeby powstał cytrynian glinu, musimy dodać sok do gorącej herbaty, która się parzy. Dodajmy więc cytrynę do zaparzonej herbaty, w której nie ma już fusów - ani torebki z herbatą - i która zdążyła już przestygnąć. Pozwoli to też zatrzymać w kubku wartościową witaminę C.

Przeczytaj też:



Bolesne skurcze łydek. Dlaczego dotykają właśnie ciebie?



Magnez - jakie objawy daje niedobór "pierwiastka życia"?



Seler: Więcej niż sprzymierzeniec szczupłej sylwetki



Zioła, które zapewniają zdrowy sen



* * *



Zobacz więcej: