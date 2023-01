Spis treści: 01 Siemię lniane: eliksir zdrowia zaklęty w ziarenkach

02 5 powodów, dla których warto jeść siemię lniane

03 Jak prawidłowo pić i jeść siemię lniane

04 Czy siemię lniane jest kaloryczne

05 Kiedy pić siemię lniane?

06 Siemię lniane: przeciwwskazania, skutki uboczne

Siemię lniane to źródło zdrowych dla naszego organizmu tłuszczów. Oleiste ziarna są zaliczane do tzw. superfoods, czyli żywności mającej cenne dla naszego organizmu właściwości.

Siemię jest uznawane za zielarski produkt leczniczy, jest również wykorzystywane jako domowy preparat kosmetyczny, bo wykazuje dobre działanie na cerę i włosy.

Zdjęcie Spożywanie siemienia lnianego w odpowiednich ilościach ma dobry wpływ na nasze zdrowie / 123RF/PICSEL

Siemię lniane to nieduże ziarenka lnu pospolitego, które mają brązowy lub delikatnie złotawy odcień. Oleiste ziarna zawierają sporą dawkę aminokwasów, witamin, makro - i mikroelementów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Len należy do grona roślin bogatych w kwasy omega-3, a dokładnie kwas α-linolenowego (ALA), prekursora kwasów eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA).

Co jeszcze skrywają w sobie te niewielkie ziarenka? Siemię lniane zawiera również inne substancje czynne biologiczne, takie jak fitosterole, błonnik pokarmowy, lignany, składniki mineralne takie jak np. magnez, cynk, potas czy fosfor oraz witaminy (kwas foliowy, witaminę E, witaminę B2 i B6).

Siemię lniane najczęściej jest spożywane po namoczeniu ziaren lub ich rozgnieceniu. Można również przygotować wywar lub mączkę, które posłużą do przygotowywania potraw.

5 powodów, dla których warto jeść siemię lniane

Siemię lniane jest bogate w wiele cennych dla zdrowia właściwości. Oto niektóre z nich:

Zawiera spore ilości błonnika pokarmowego, dzięki czemu umożliwia skuteczne obniżanie poziomu cholesterolu, trójglicerydów, ciśnienia krwi i glukozy we krwi, Zapobiega zaparciom i wspomaga pracę jelit. Ma zastosowanie w dietach odchudzających. Wchłania wodę z przewodu pokarmowego, a następnie pęcznieje i powoduje uczucie sytości, Zawarte w siemieniu lnianym lignany wykazują działanie przeciwnowotworowe i osłonowe na wątrobę, Lignina SDG wzmaga przyrost masy kostnej, Zawarte w nim substancje śluzowe pozytywnie wpływają na układ pokarmowy, a sterole roślinne dają ochronę przed wolnymi rodnikami.

Jak prawidłowo pić i jeść siemię lniane

Zdjęcie Siemię lniane ma zastosowanie w dietach odchudzających / 123RF/PICSEL

Len można dodawać do surówek, koktajli, jogurtów, sałatek i posypywać nim kanapki. Siemię jako zmielone nasiona również można dodawać do smoothies, jogurtów i koktajli.

Najlepiej kupować len w nasionach i mielić go samodzielnie, ponieważ zawarte w nim kwasy tłuszczowe łatwo ulegają utlenieniu.

Zmielony len najlepiej przechowywać w lodówce w zamkniętym opakowaniu do 3 dni. Nie zaleca się podgrzewać nasion lnu, bo może to powodować rozkład kwasów tłuszczowych omega-3.

Ze zmielonych ziarenek siemienia lnianego możemy przygotować napary lub tzw. kisiele lub kleiki. 2-3 łyżeczki lnu należy zalać szklanką ciepłej wody i pozostawić na godzinę. Następnie odcedzić i pić powstały kleik.

Czy siemię lniane jest kaloryczne

Kaloryczność siemienia lnianego wynosi ok. 534 kcal na 100 gramów. Jedna łyżka siemienia to ok. 37 kalorii. Dlatego też produkt spożywany codziennie w niewielkich ilościach stanowi pełnowartościowe uzupełnienie codziennej diety. W końcu to "dobre kalorie".

Kiedy pić siemię lniane?

Tak naprawdę nie ma znaczenie, kiedy spożywasz siemię lniane. Przy planowaniu posiłków warto pamiętać o tym, że po zalaniu nasion do kleiku trzeba poczekać godzinę, aż będzie gotowy.

Siemię lniane: przeciwwskazania, skutki uboczne

Zdjęcie Siemię lmiane po kontakcie z wodą wydziela charakterystyczny śluz / 123RF/PICSEL

Ze względu na dużą zawartość błonnika, siemię lniane powinno być wprowadzane do diety stopniowo. Większe spożycie siemienia lnianego może powodować niepożądane działania takie jak np. ból brzucha, nudności czy wzdęcia.

Warto pamiętać, że zbyt duża ilość spożywanego siemienia lnianego (powyżej 3-4 łyżek stołowych każdego dnia) może niekorzystnie wpływać na zdrowie. Powodem jest zawartość niewielkich ilości związków cyjanowych.

Uważa się, że spożycie 3 łyżeczek siemienia lnianego dziennie nie jest niebezpieczne.

Spożywanie siemienia lnianego przed lub po zażyciu leków może utrudnić ich wchłanianie. Dlatego konieczne jest zachowanie minimum godzinnego odstępu przed i po zażyciu leku, jeśli chodzi o spożycie lnu.

Przeciwwskazania do spożycia siemienia lnianego to niedrożność jelit czy ból brzucha o nieznanym pochodzeniu. Produktu nie powinny spożywać kobiety w ciąży i osoby mające na niego alergię.

Siemię lniane nie jest zalecane osobom, które po spożyciu odczuwają nudności, bóle brzucha czy świąd skóry. W takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarskiej.

