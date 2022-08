Wiele osób zaczyna swój dzień od filiżanki kawy, pijąc ją jeszcze przed zjedzeniem śniadania. Czy taki nawyk jest zdrowy? Naukowcy uważają, że nie - a powołują się na kilka argumentów.

Dlaczego nie powinno się pić kawy na czczo?

Kawa obniża poziom kortyzolu

Po przebudzeniu, organizm człowieka produkuje najwięcej kortyzolu - hormonu stresu. Jest on rankiem niezbędny, bo pomaga regulować poziom glukozy (paliwa energetycznego) we krwi.

Kofeina zawarta w kawie ogranicza produkcję tego hormonu, co w efekcie sprawia, że zamiast być pobudzonymi, będziemy odczuwać spadek energii. Pijąc kawę codziennie rano na czczo, organizm przyzwyczai się do tego rytuału i zacznie produkować mniej kortyzolu, bardziej polegając na kofeinie. W efekcie jedna kawa już nie wystarczy - by móc się rozbudzić potrzebna będzie większa dawka kofeiny. Z kolei im więcej kawy tym mniej kortyzolu - i tak oto tworzy się błędne koło.

Kiedy jest więc najlepsza pora na kawę? Zdaniem badaczy, u osoby wstającej około godziny 7 rano , poziom kortyzolu zaczyna spadać około 9.00-9.30. W tym przypadku najlepiej zatem po kofeinę sięgnąć około godziny 10.00.

Zdjęcie Z picia kawy na pusty żołądek powinny zrezygnować osoby mające problemy gastryczne / 123RF/PICSEL

Kawa zwiększa poziom kwasów żołądkowych

Picie kawy na czczo jest też bardzo złym pomysłem dla osób, które borykają się z problemami trawiennymi - jelitowymi, żołądkowymi (w tym wrzodami żołądka). Kawa zwiększa bowiem wydzielanie kwasów żołądkowych, co może skutkować refluksem lub nawet prowadzić do żołądkowo-przełykowej choroby refluksowej (GERD). Pustka w żołądku może powodować silniejsze odczucia "nadkwaśności". Z kolei nadprodukcja kwasu w żołądku (jak wiemy z badań) może dawać objawy fizyczne, ale także prowadzić do gorszego nastroju, np. stanów lękowych lub stanów depresyjnych. Osoby mające jakiekolwiek problemy gastryczne lub obniżone samopoczucie zaleca się całkowitą rezygnację z kawy, ewentualnie wypicie jej dopiero po posiłku.

Kawa pita na czczo podnosi poziom cukru we krwi

Picie kawy na pusty żołądek nie jest wskazane również dlatego, że kofeina znacznie podwyższa poziom cukru we krwi. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że może mieć to poważne konsekwencje dla zdrowia - np. prowadzić do insulinooporności. Brytyjscy naukowcy z Centrum Żywienia, Ćwiczeń i Metabolizmu na podstawie przeprowadzonych badań ustalili, że kofeina spożywana zaraz po przebudzeniu, zmniejsza zdolności organizmu do tolerowania cukru zawartego w śniadaniu. Warto zatem sięgnąć po kawę dopiero po zjedzeniu posiłku.

Kawa pita na pusty żołądek zwiększa poziom stresu

Serwowanie sobie kofeiny na czczo zwiększa podatność na stres - przyczynia się do zmęczenia i braku koncentracji. Ma to związek z kortyzolem - jak już wiadomo z wcześniejszego akapitu, kofeina obniża poziom kortyzolu w organizmie, który reguluje gospodarką energetyczną. Z kolei mniejszy poziom kortyzolu w organizmie oprócz senności, może objawiać się także większym stresem, drażliwością, zmęczeniem, bólem głowy oraz problemami z pamięcią. Zwykle w takich sytuacjach sięgamy po kawę, która ma zadziałać pobudzająco - zdecydowanie lepszym sposobem na "zastrzyk" energii będzie letni prysznica, rozruch, smaczne, pożywne śniadanie. Dopiero potem dobrze jest sięgnąć po ulubioną kawę.