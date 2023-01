Pogromcy komórek rakowych, zapalnych i nie tylko. Pij codziennie na czczo

Przyjęło się sądzić, że kawa jest najlepiej pobudzającym napojem, szczególnie z rana, gdy większość z nas potrzebuje dodatkowego "doładowania". Mimo to, naukowcy i dietetycy już dawno udowodnili, że nie jest to najlepszy sposób na rozpoczęcie nowego dnia. Są bowiem napoje, które budzą zdecydowanie skuteczniej i są o wiele zdrowsze. Co pić z rana, by pobudzić organizm do walki z nowym dniem i dostarczyć mu energii?

Woda z cytryną

Te osoby nie mogą mieć prawa jazdy. Lista z 2023 r. Nocą tracimy mnóstwo wody - podczas snu organizm wciąż musi bowiem pracować nad utrzymaniem czynności życiowych, wydziela pot i traci elektrolity. Rano jesteśmy więc odwodnieni i powinniśmy szybko uzupełnić braki wody w organizmie. Najlepszym sposobem na rozpoczęcie nowego dnia jest wypicie szklanki ciepłej wody z dodatkiem soku z cytryny. Napój ten nie tylko błyskawicznie pobudza organizm do pracy, ale pomaga pozbyć się szkodliwych substancji przemiany materii, dostarcza witamin oraz antyoksydantów, które hamują rozwój wolnych rodników. Woda z cytryną mocno wzmacnia także odporność!

Woda kokosowa

Woda kokosowa cieszy się w ostatnich latach ogromną popularnością. Nic dziwnego, bo wśród mieszkańców egzotycznych wysp uchodzi za prawdziwy eliksir młodości, gwarantujący świetne samopoczucie, spory zastrzyk energii oraz zdrowie.

Woda kokosowa uważana jest także za naturalny izotonik, który doskonale nawadnia i orzeźwia, dostarcza elektrolitów, witamin i składników mineralnych, przywracając jednocześnie równowagę w organizmie.

Woda kokosowa bardzo mocno orzeźwia i jest prawdziwym źródłem energii - warto pić ją więc nawet codziennie z rana!

Młody jęczmień

Młody jęczmień to bogate źródło witamin i składników mineralnych oraz antyoksydantów, takich jak witamina C, E czy beta karoten. Znajdziemy w nim także witaminy z grupy B, żelazo, wapń, magnez i cynk. Młody jęczmień znany jest z tego, że poprawia kondycję skóry, która już po kilku dniach staje się gładsza, pełna blasku i zdrowo zaróżowiona.

Obecny w młodym jęczmieniu chlorofil pomaga utrzymać prawidłową równowagę kwasowo-zasadową organizmu, jest źródłem błonnika i aminokwasów, działa przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo i przeciwwirusowo. Młody jęczmień, jak większość zielonych napojów, doskonale pobudza i jest źródłem energii, tak niezbędnej o poranku. Warto więc pić go na czczo, zamiast kawy czy herbaty.

Zielone koktajle

Z rana warto pić także zielone koktajle, będące doskonałym źródłem witamin i błonnika, budzące lepiej niż espresso. W takich koktajlach powinny znaleźć się tak zdrowe warzywa jak np. szpinak, jarmuż czy pietruszka, do których warto dodać bogate w witaminę C owoce takie jak:

jabłka

borówki

cytryna

cytrusy.

Zielone koktajle znane są z tego, że doskonale budzą i dodają energii, jednocześnie są niskokaloryczne i z powodzeniem mogą zastąpić jeden z posiłków, najlepiej śniadanie!

