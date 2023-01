Wątroba to niezwykle ważny narząd, odpowiedzialny za ponad 500 różnych funkcji w ludzkim organizmie. Jej najważniejszym zadaniem jest oczyszczanie organizmu z toksyn, do których zalicza się również alkohol. Ten niezwykły narząd ma co prawda możliwość regeneracji, jednak przy starciu z dużą ilością szkodliwych substancji, może odnieść poważne obrażenia. Niewłaściwa dieta, a także spożywanie dużych ilości alkoholu może prowadzić do jej stłuszczenia. Konsekwencją jest stan zapalny, powstawanie blizn oraz zrostów, a w przyszłości nieodwracalna marskość wątroby.

Jak rozpoznać poalkoholowe stłuszczenie wątroby? Oto pierwsze sygnały

Przed spożywaniem zbyt dużej ilości alkoholu ostrzegają eksperci z Alcohol Change. Ustalili, że maksymalna, tygodniowa dawka napojów wyskokowych to 14 jednostek (1 jednostka to 12,5 ml etanolu) i nie powinno się jej przekraczać. Zdaniem specjalistów stłuszczenie wątroby jest stanem bardzo poważnym, który może prowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie. Zaburzenia pracy tego narządu mogą początkowo przebiegać bezobjawowo, a wczesne symptomy świadczące o tym, że jest w fatalnym stanie, nierzadko są mylące.

Do najczęściej występujących objawów poalkoholowej choroby wątroby zalicza się:

przewlekłe zmęczenie

bóle brzucha

nudności i wymioty

biegunki

brak apetytu

Ostre zapalenie wątroby - objawy

Bagatelizowane objawy z czasem zaczynają się zaostrzać, a choroba zabiera postaci zaawansowanej. Pojawiają się kolejno nowe, bardziej niepokojące symptomy, jak:

zażółcenie skóry i białek oczu (żółtaczka),

obrzęk stóp, kostek

obrzęk w okolicy jamie brzusznej

wysoka temperatura ciała, dreszcze

swędzenie skóry

nadmierne wypadanie włosów

pałeczkowaty kształt palców - zakrzywione opuszki, wypukłe paznokcie

przebarwienia na dłoniach

nagły spadek masy ciała

osłabienie mięśni

problemy z koncentracją i pamięcią

kłopoty ze snem

wymioty o czarnym zabarwieniu (z obecnością krwi)

ciemne, smoliste stolce

częste pojawianie się siniaków

krwawieniami z nosa i dziąseł

Według informacji podanych przez instytucje zdrowotne, zapalenie wątroby rozwinie się u ok. jednej trzeciej osób, u których zdiagnozowano poalkoholowe stłuszczenie wątroby. Przewlekle wyniszczona wątroba nie będzie mieć możliwości regeneracji tkanek, a powstawanie na jej powierzchni blizn i zrostów może spowodować jej marskość, której nie da się wyleczyć. W przypadku tak nieodwracalnych zmian można jedynie przeciwdziałać dalszym szkodom tego narządu i robić wszystko, by wydłużyć życie. W niektórych przypadkach jedynym ratunkiem jest przeszczep wątroby.