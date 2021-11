Głóg: Właściwości

Głóg zawiera mnóstwo witaminy C. Jest też bogatym źródłem flawonoidów oraz innych przeciwutleniaczy, które skutecznie zwalczają wolne rodniki. Ponadto w owocach zajęczej gruszki można znaleźć potas, sód, fosfor, wapń i magnez. Z głogu można wykonać zdrową nalewkę, syrop lub sok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Domowe sposoby na przeziębienie. Najlepsze kuracje Interia.tv

Sok z głogu: Szczególnie pomocny jesienią i zimą

Warto pić sok z głogu jesienią i zimą. Dzięki zawartości witaminy C oraz flawonoidów wspiera on odporność organizmu i może uchronić przed infekcjami i grypą. Głóg wykazuje bowiem właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Warto przyjmować go podczas przeziębienia, pomoże szybciej uporać się ze stanem zapalnym.

Reklama

Sok z głogu na serce i bóle menstruacyjne

Zdjęcie Sok z głogu wzmacnia odporność / 123RF/PICSEL

Sok z głogu zmniejsza tak zwany zły cholesterol, dzięki czemu może zapobiegać miażdżycy, a w konsekwencji udarom mózgu i zawałom serca. Napój zalecany jest osobom borykającym się z nadciśnieniem tętniczym. Zawarte w nim składniki regulują rytm serca i jednocześnie wzmacniają siłę jego skurczu oraz przepływ krwi. Sok działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, rozszerza naczynia krwionośne i obniża ciśnienie krwi. Dzięki niemu mięsień serca jest lepiej dotleniony.

Sok działa też kojąco na ośrodkowy układ nerwowy. Warto go pić przy bólach menstruacyjnych. Napój z czerwonych owoców ma wiele pozytywnych właściwości, dlatego warto wiedzieć jak zrobić sok z głogu.

Sok z głogu: Przepis i dawkowanie





Składniki 1 kg dojrzałych owoców głogu

1 cytryna

opcjonalnie miód lub cukier do smaku

Jest kilka przepisów na sok z głogu. Najprostszy i najmniej pracochłonny jest napój wykonany w sokowniku. Aby go przygotować, trzeba dojrzałe owoce pozbawić szypułek oraz zaschniętych pozostałoci kwiatu. Następnie głóg należy przekroić i wrzucić do sokownika. Gdy napój jest gotowy, trzeba odstawić go, aby nieco przestygł i dodać sok z jednej cytryny oraz miód do smaku.

Dla wzmocnienia serca i odporności należy wypijać kieliszek soku z głogu dwa razy dziennie na pół godziny przed posiłkiem. Można też rozcieńczyć go wodą i pić w postaci napoju.

Jak zrobić sok z głogu bez sokownika?

Instagram Post

Osoby, które nie posiadają sokownika, także mogą przyrządzić sok z głogu. Przepis jest podobny do opisanego powyżej, jednak konieczne będzie wykonanie kilku dodatkowych czynności.

Dojrzały głóg umyć, pozbawić szypułek i zaschniętych pozostałości kwiatostanu, a następnie zalać dwoma litrami wody i mocno podgrzać, ale nie gotować. Napar pozostawić do ostygnięcia na osiem — dziesięć godzin. Po tym czasie tłuczkiem do ziemniaków rozgnieść owoce. Przecedzić sok przez gęste sito, gazę lub worek na moszcz. Dodać wyciśnięty sok z jednej cytryny i zagotować. Można wzbogacić smak i wartości odżywcze głogu dodając szklankę soku z aronii. Osoby, które nie przepadają za cierpkimi nutami, mogą dodać cukier — w zależności od upodobań od 30 do 50 dekagramów. Gorący napar należy rozlać do słoików i dobrze zakręcić. Aby wydłużyć termin przydatności do spożycia, sok można za pasteryzować.

Sok z głogu po przestygnięciu można posłodzić też miodem do smaku, wówczas trzeba pominąć proces pasteryzacji i należy pamiętać, że taki sok będzie zdatny do spożycia przez maksymalnie sześć miesięcy.

Sok z głogu: Przeciwskazania

Choć sok z głogu ma wiele pozytywnych efektów na organizm, to jednak w niektórych sytuacjach nie jest on wskazany. Napoju nie powinny przyjmować kobiety w ciąży i karmiące oraz osoby z hipotensją. W przypadku pacjentów z ostrą niewydolnością serca, stosowanie soku z głogu należy skonsultować z lekarzem.