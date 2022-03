Logika podpowiada nam, aby zamykać okna, gdy idziemy spać . Niskie temperatury, przeciągi, a w niektórych częściach kraju, szczególnie dużych miastach, hałas i zanieczyszczania to argumenty za taką właśnie praktyką.

Sen przy otwartym oknie: świeżo i chłodno w nocy

Otwarte okna gwarantują lepszy przepływ powietrza. Dzięki temu możemy delikatnie obniżyć temperaturę w naszej sypialni. Odświeżymy także pomieszczenie, w którym śpimy.

Zdaniem prof. Natalie Dautovich z National Sleep Foundation odpowiednio niska temperatura nie tylko pomaga nam zasnąć, ale także poprawia zdecydowanie jakość naszego snu.

- Chłodne, świeże powietrze z otwartych okien, o ile nie jest zbyt suche, może ułatwić nam oddychanie - przekonuje z kolei na łamach "Health Digest" Michael Benninger z Head & Neck Institute w Cleveland Clinic. - Jeżeli mieszkamy na suchych obszarach i budzimy się z drapaniem w gardle, warto dodatkowo pomyśleć o nawilżaczu powietrza.

Mniej dwutlenku węgla

Co prawda nie widać go gołym okiem, ale dwutlenek węgla zbiera się w naszych domach i mieszkaniach w ciągu dnia. Jeżeli podczas snu nie stworzymy warunków, aby wydostał się na zewnątrz, narażamy swoje zdrowie.

Zdjęcie Otwarcie okna na noc dostarczy na świeżego powietrza podczas snu / 123RF/PICSEL

Wysoki poziom stężenia CO2 w powietrzu może być szkodliwy. Gdy wdychamy go nocy w dużych ilościach, istnieje szansa, że obudzimy się z bólem czy zawrotami głowy lub nudnościami.

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem jest uchylenie okna przed snem tak, aby zapewnić w pomieszczeniu cyrkulację powietrza. Ciągły dopływ świeżego tlenu i jednoczesny odpływ dwutlenku węgla poprawi jakość naszego snu.

Kontrola wilgoci

Kwestia suchego powietrza, przedostającego się z zewnątrz została już poruszona. Ale większość ekspertów zwracając uwagę na ten aspekt podkreśla, iż nie ma nic gorszego niż zbyt wilgotne powietrze w sypialni.

Wilgoć zbiera się podczas dnia. Gdy bierzemy prysznic, gdy robimy pranie, gdy nie mamy odpowiedniej wentylacji. Zbyt wilgotne powietrze sprawia, że podczas snu czujemy dyskomfort.

Zdjęcie Budzisz się z bólem albo zawrotami głowy? To może być skutek zbyt dużego stężenia CO2 w twojej sypialni / 123RF/PICSEL

Zwiększa się także odczuwalna temperatura, co przeszkadza w zaśnięciu i regeneracji organizmu. Uchylenie okna może rozwiązać ten problem, poprzez unormowanie poziomu wilgoci.

Kiedy spać przy zamkniętym oknie?

Większość specjalistów zachwalających zalety spania przy otwartym oknie, dodaje, że takie rozwiązanie nie zawsze się sprawdzi.

Niskie temperatury, zbliżone do zera, to nie najlepsze warunki do takich praktyk. Kiedy na zewnątrz jest bardzo zimno, nie ma co oczywiście ryzykować przeziębienia. To samo w przypadku dużej wilgotności powietrza - na przykład w czasie deszczu.

Jako argument przeciwko temu, by spać przy uchylonym oknie, podaje się także zanieczyszczenie i hałas. Na te czynniki szczególną uwagę powinni zwrócić mieszkańcy dużych ośrodków. Warto sprawdzić poziom zanieczyszczeń w powietrzu w swojej miejscowości. Jeśli poziomy dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji są przekroczone, nie warto ryzykować.

W przypadku odgłosów, które przeszkadzają nam w spaniu, nie trzeba wykonywać żadnych pomiarów. Każdy sam najlepiej będzie umiał stwierdzić, czy dźwięki dochodzące z ulicy są na tyle nieznośne, że konieczne jest zamknięcie okna.

