Witamina K to klucz do zdrowia kości, stawów i serca

Witamina K kojarzona bywa przede wszystkim ze wspomaganiem procesów krzepnięcia krwi. Warto jednak wiedzieć, że obok witaminy D i wapnia jest kluczową substancją odpowiedzialną za mocne i zdrowe kości. Jest niezbędna do prawidłowego przyswajania i wchłaniania wapnia do kości, a to jeden z najważniejszych procesów chroniących przed osteoporozą. Bierze też udział w procesie tworzenia się nowych komórek tkanki kostnej. Badania prowadzone w Japonii i Ameryce Północnej sugerują też, że niedobór witaminy K łączy się z chorobą zwyrodnieniową stawów. Prawdopodobnie ta cenna substancja działa też ochronnie na chrząstkę stawową.

Jednocześnie witamina K zapobiega odkładaniu się wapnia w naczyniach krwionośnych - uelastycznia je i zmniejsza ryzyko zwapnień, które są częstą przyczyną zawałów i udarów.

Jak objawia się niedobór witaminy K?

Witamina K to tak naprawdę dwa odrębne związki. Za krzepliwość odpowiada witamina K1 (filochinon), a za mineralizację kości i uelastycznianie naczyń krwionośnych witamina K2 (menachinon). Obie jej formy się uzupełniają. Niedobory witaminy K1 występują u osób stosujących dietę ubogą w warzywa i zdrowe tłuszcze roślinne. Z kolei na szczególnie niski poziom witaminy K2 są narażone osoby z dolegliwościami trawiennymi i schorzeniami jelit, a także pod długotrwałej antybiotykoterapii lub stosujące leki przeciwzakrzepowe. Charakterystyczne objawy niedoboru to tendencja do powstawania siniaków, krwawienia z dziąseł, a także nagle pogarszająca się kondycja kości i stawów.

Bóle stawów i słabe kości mogą być efektem niedoboru witaminy K w organizmie

Jak zwiększyć poziom witaminy K w organizmie?

Największe ilości witaminy K1 występują w zielonych warzywach liściastych: jarmużu, szpinaku, sałacie, kapuście czy pietruszce. Jej cennym źródłem są także oleje roślinne (konieczne zresztą do jej wchłonięcia się w organizmie): olej rzepakowy i sojowy czy oliwa z oliwek. Mniejsze ilości witaminy K znajdują się w produktach pełnoziarnistych, niektórych owocach (np. kiwi, brzoskwinie, truskawki), nasionach i orzechach oraz przyprawach.

Witamina K2 jest wytwarzana głównie przez drobnoustroje w jelitach. Jej niewielkie ilości znajdują się także w produktach pochodzenia zwierzęcego - mięsie, jajach oraz żywności poddanej procesowi fermentacji bakteryjnej, np. w serach dojrzewających.

