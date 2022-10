Spis treści: 01 Zdrowie wypisane na skórze

02 Twarz cukrowa

03 Twarz nabiałowa

04 Twarz glutenowa

05 Twarz alkoholowa

Wiele kobiet jak i mężczyzn, na różnych etapach swojego życia boryka się z różnymi problemami skórnymi. Aby poprawić swój wygląd używają specjalistycznych kosmetyków oraz poddają się kosztownym zabiegom. Często mimo tego, skóra nadal nie wygląda najlepiej. Jak się okazuje, zdrowie wypisane jest na twarzy - to z niej możemy się dowiedzieć między innymi, że organizm walczy z infekcjami, stanami zapalnymi lub zmaga się z trawieniem niektórych produktów. Biorąc pod uwagę tę wiedzę, światowej sławy ekspertka od pielęgnacji twarzy i naturoterapii - Nigma Talib, określiła cztery typy twarzy, które mogą oznaczać poważne kłopoty. Bagatelizowanie tych objawów prowadzi nie tylko do szpecącego wyglądu, ale również do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Nigma Talib w ciągu kilkunastu lat przebadała tysiące pacjentów, co utwierdziło ją tylko w przekonaniu, że wszystko co jemy ma fundamentalne znaczenie dla naszego wyglądu. Nie chodzi tylko o sylwetkę, ale również o skórę, włosy czy paznokcie. W swojej książce "Reverse The Signs Of Ageing: The Revolutionary Inside - Out Plan To Glowing, Youthful Skin" specjalistka wyróżniła typy twarzy charakterystyczne dla spożywania cukru, nabiału, alkoholu oraz glutenu. U niektórych osób te produkty nie będą dawały żadnych negatywnych oznak, jednak spora część populacji nawet nie wie, że ma problemy z ich trawieniem. U osób wrażliwych na spożycie pewnych produktów na twarzy pojawiają się krostki, obrzęki, przedwczesne zmarszczki czy następuje zmiana kolorytu. Autorka książki twierdzi, że już na pierwszy rzut oka z twarzy można wyczytać, jakie produktów spożywamy w nadmiarze.

Jak więc rozpoznać twarz glutenową, nabiałową, cukrową czy alkoholową?

Twarz cukrowa

Typowe objawy: Zmarszczki pod oczami i na czole, cienka skóra o szarawym zabarwieniu, drobne krostki na całej twarzy.

Dieta obfitująca w węglowodany proste, np. słodycze, ciastka ale też białe pieczywo oraz ryż powoduje, że skóra może mieć problemy z zachowaniem młodego wyglądu. Produkty te mają wysoki indeks glikemiczny - w szybkim tempie podnoszą poziomu cukru we krwi i równie szybko go obniżają. W efekcie nadmiar glukozy niszczy kolagen i elastynę, odpowiedzialne za elastyczność skóry i młodzieńczy wygląd. Naskórek staje się cienki i podatny na uszkodzenia. Produkty bogate w cukry proste powodują też powstawanie zmarszczek - zwłaszcza pod oczami, gdzie skóra jest wyjątkowo delikatna, a utrata kolagenu najbardziej widoczna.

Wygląd czoła w twarzy cukrowej jest natomiast ściśle powiązany z trawieniem. Często pojawiają się tam plamki czy głębokie zmarszczki. Ponadto cery miłośników słodkości mogą sprawiać wrażenie zmizerniałych czy wychudzonych.

Nadmiar cukru jest ponadto bardzo obciążający dla jelit. Organizm alarmuje o zaburzeniu równowagi bakteryjnej licznymi wypryskami na twarzy, dekolcie, ramionach czy plecach.

Ograniczenie spożywania cukrów prostych może dać natychmiastowe i długotrwałe efekty, widoczne gołym okiem.

Zdjęcie Obrzęk twarzy jak i ropne krostki często świadczą o nietolerancji nabiału / 123RF/PICSEL

Twarz nabiałowa

Typowe objawy: Worki i cienie pod oczami, obrzęk w okolicach powiek, małe, białe plamki i ropne grudki na brodzie.

Powyższe oznaki mogą świadczyć o tym, że organizm ma problemy z trawieniem produktów mlecznych - serów, jogurtów, masła czy śmietany. Coraz więcej osób obserwuje u siebie nietolerancję laktozy czy alergię na białko mleka krowiego. Może się ona pojawić w okresie niemowlęcym, ale również wraz z wiekiem, gdy tracimy enzymy pozwalające skutecznie trawić laktozę. Utrudnione trawienie nabiału zwykle można rozpoznać po dolegliwościach gastrycznych, jednak u niektórych osób zaburzona praca jelit nie daje takich objawów.

Na twarzy nietolerancję na nabiał można najprościej rozpoznać po spuchniętych powiekach czy workach pod oczami. Ekspertka przestrzega też, że mleko krowie może zawierać ponad dwadzieścia hormonów i środków chemicznych. Część jest pochodzenia naturalnego, a część bierze się z antybiotyków, środków przeciwgrzybicznych czy przeciwbólowych, którymi karmione są krowy. Spożywanie ich na co dzień może skutkować rozchwianiem równowagi hormonalnej, a tym samym problemami ze skórą.

"Grudki mleczne" informujące o tym, że układ pokarmowy nie radzi sobie z trawieniem nabiału pojawiają się zazwyczaj na brodzie. Jeśli podejrzewasz, że wygląd twojej twarzy jest związany ze spożywaniem nabiału, Nigma zaleca rezygnację ze wszystkich produktów mlecznych na trzy tygodnie i obserwowanie tego, jak będzie reagować skóra. Efekty mogą być piorunujące.

Twarz glutenowa

Typowe objawy: Opuchnięte, zaczerwienione policzki, ciemne plamy pigmentowe lub krostki na brodzie.

Gluten jest pożywnym białkiem pochodzenia roślinnego występującym w zbożach - pszenicy, jęczmieniu, życie czy owsie. Podobnie jak laktoza, jest powodem rozmaitych dolegliwości u coraz większej liczby osób. Spożywanie glutenu przez osoby uczulone może wywoływać silne bóle brzucha, wzdęcia, biegunki oraz szereg innych przypadłości. Część dietetyków uważa, że gluten w mniejszym lub większym stopniu szkodzi każdemu, bo w dzisiejszych czasach pszenica jest mocno modyfikowana genetycznie. W przypadku osób, które wykazują nietolerancję na gluten, białko to rzeczywiście szkodzi. Gdy dostanie się do jelit wywołuje stany zapalne i uszkadza kosmki jelitowe.

U tych, którzy są po prostu wrażliwi na gluten, spożycie tego białka będzie powodować wzdęcia i obrzęki, a na twarzy mogą pojawić się liczne krostki oraz ciemne plamki pigmentowe na brodzie.

Zalecenia dla osób, które podejrzewają u siebie wrażliwość na gluten to odstawienie produktów pszennych, picie dużej ilości wody oraz spożywanie produktów zawierających błonnik. Obrzęk na twarzy z czasem powinien ustąpić, a odcień skóry się ujednolicić.

Twarz alkoholowa

Zdjęcie Bruzdy nosowo-wargowe często pojawiają się u osób, regularnie sięgających po alkohol / 123RF/PICSEL

Typowe objawy: Zmarszczki lub zaczerwienienia między oczami, opadające powieki, rozszerzone pory, skóra wiotka, odwodniona, rumiane policzki oraz nos, głębokie bruzdy nosowo-wargowe.

Wyżej wymienione cechy są typowe dla amatorów wina. Obserwuje się je najczęściej u kobiet lubiących codziennie wypić kieliszek czy dwa tego trunku. W rzeczywistości efekt ten widoczny będzie przy spożywaniu każdego innego rodzaju alkoholu. Wiadomo nie od dziś, że alkohol fatalnie wpływa na skórę. Odwadnia ją, co uwidacznia zmarszczki i zagłębienia. Bruzdy biegnące od kącików ust do nosa za jego sprawą pogłębiają się, przez co cera wygląda starzej.

Alkohol zawiera ponadto spore ilości cukru, który uszkadza kolagen, czyli białko odpowiedzialne za utrzymanie sprężystość naskórka. Zdaniem ekspertki, jego spożywanie może prowadzić też do rozszerzania porów i opadania powiek. Przestrzeń między oczami z kolei związana jest z pracą wątroby.

Obserwuje się, że kobiety, których wątroba jest przemęczona trawieniem alkoholu, mają tendencję do głębokich bruzd albo zaczerwień w rejonie między brwiami. Mówiąc w skrócie - alkohol niszczy skórę. Już kilka kieliszków wina może wystarczyć, by stan zapalny uwidocznił się w postaci zaczerwienionych policzków czy nosa.

Wszystkim, którzy obserwują u siebie opisane zmiany skórne Nigma radzi, aby zrobili sobie trzytygodniową przerwę od alkoholu - tyle czasu powinno sprawić, że organizm odzyska równowagę. Następnie proponuje zmniejszyć konsumpcję wina czy innych trunków do minimalnej ilości. Ekspertka radzi także, aby wybierać wina o niższej zawartości cukru.