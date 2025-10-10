Ustalono, który olej najlepiej nadaje się do smażenia. Polacy wciąż popełniają ten błąd

InteriaKobieta Redakcja

Temat olejów do smażenia od lat budzi kontrowersje. Zdania ekspertów ds. żywienia są podzielone i dla wielu wciąż nie jest jasne, który rodzaj tłuszczu najlepiej znosi wysokie temperatury. Co o tym sądzi znana w sieci dietetyczka kliniczna? Możecie być zaskoczeni, na czym zaleca smażyć.

Smażenie - szczególnie to w głębokim tłuszczu warto ograniczać do minimum
Smażenie - szczególnie to w głębokim tłuszczu warto ograniczać do minimum123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy smażenie jest bezpieczne dla zdrowia?
  2. Jaki olej do smażenia wybrać? Nie rzepakowy, ani słonecznikowy
  3. Te tłuszcze najlepiej znoszą wysokie temperatury. Jeśli smażyć to tylko na nich
  4. Na jakich olejach nie należy smażyć?

Czy smażenie jest bezpieczne dla zdrowia?

Zanim wyjaśnimy, które oleje dobrze znoszą podgrzewanie w wysokich temperaturach należy zaznaczyć, że smażenie nie jest korzystną dla zdrowia obróbką termiczną, a lekarze radzą, aby potrawy przyrządzane w ten sposób spożywać jak najrzadziej. Uwalniające się w czasie tego procesu związki mogą bowiem zwiększać ryzyko chorób serca, miażdżycy, a nawet nowotworów - gdy smażone potrawy spożywane są regularnie. Proces ten niszczy również wartość odżywczą żywności, zmniejszając zawartość witamin i minerałów, jednocześnie zwiększając ich kaloryczność, a to skutkować może problemami z trawieniem, nadwagą i otyłością.

Zobacz również:

Warzywa powinny dominować w zdrowej diecie. Dla kobiet po 50-tce są szczególnie ważne to zachowania zdrowia
Zdrowie

Dieta idealna dla kobiet 50+. Utrzyma szczupłą sylwetkę i zmniejszy ryzyko groźnych chorób

Jeśli natomiast od czasu do czasu masz ochotę na rybę czy kotleta z patelni, koniecznie zwróć uwagę na rodzaj tłuszczu. Na jakim oleju zatem można smażyć, by jedzenie było smaczne i mniej szkodziło zdrowiu?

Jaki olej do smażenia wybrać? Nie rzepakowy, ani słonecznikowy

Smażenie to proces obróbki cieplnej w wysokiej temperaturze (150-200°C) z wykorzystaniem tłuszczu zwierzęcego lub roślinnego. Trudno zupełnie zrezygnować ze smażonych potraw, bo dla wielu smakują zdecydowanie lepiej, aniżeli te gotowane czy pieczone. Aby zmniejszyć ich szkodliwość, warto wiedzieć, które oleje nadają się do smażenia, a które jedynie do serwowania na zimno. W tym kontrowersyjnym temacie wypowiedziała się jakiś czas temu w sieci jedna z dietetyczek klinicznych - Wiktoria Kłos, która w mediach społecznościowych udziela żywieniowych porad. Ekspertka stanowczo odradza smażenie na najbardziej popularnych i najczęściej kupowanych przez Polaków olejach.

Słoik z żółtą substancją przypominającą masło klarowane, obok niego metalowa łyżka z porcją tej samej substancji, całość ustawiona na drewnianym blacie.
Do obsmażania dobrze nada się masło klarowane i oliwa z oliwek extra virgin Marek Uliasz123RF/PICSEL
Smażenie to metoda obróbki żywności, którą lepiej ograniczać, a skupiać się bardziej na pieczeniu, gotowaniu na parze. Jeżeli już smażymy, to na tłuszczu, który się do tego nadaje. Popularne jest smażenie na oleju rzepakowym, słonecznikowym co stanowczo odradzam. Pomimo wysokiej temperatury dymienia, mają sporo kwasów tłuszczowych wielonienasyconych, które źle znoszą wysokie temperatury. Przy takim stopniu obróbki stają się prozapalne i szkodliwe.
powiedziała Wiktoria Kłos na nagraniu w sieci

Te tłuszcze najlepiej znoszą wysokie temperatury. Jeśli smażyć to tylko na nich

W dalszej części wypowiedzi, Wiktoria Kłos wyjaśniła, że do sporadycznego smażenia zdecydowanie lepiej niż popularne wśród Polaków oleje - rzepakowy i słonecznikowy, nadawać będą się te, które mają wysoką temperaturę dymienia, a jednocześnie dobrze znoszą długotrwałe podgrzewanie.

Tłuszcze nasycone są bardzo stabilne podczas smażenia – przykład to olej kokosowy, masło klarowane. Oliwa to coś pomiędzy – ma głównie kwasy jednonienasycone, które są stabilniejsze niż wielonienasycone, ma też w sobie bardzo dużo sionych przeciwutleniaczy. Badania pokazują, że nawet długie smażenie w bardzo wysokiej temperaturze na oliwie z oliwek nie niszczy jej właściwości i jest to świetny wybór, szczególnie w domowych warunkach.
wyjaśniła dietetyczka

Na jakich olejach nie należy smażyć?

Do olejów, które zdaniem ekspertów nie nadają się do smażenia należą:

  • olej z pestek winogron
  • olej słonecznikowy
  • olej lniany
  • olej z pestek dyni
  • olej z wiesiołka
  • olej sojowy
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena GrześkowiakINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze