Czy kostki lodu są zdrowe?

Kostki lodu to nic innego jak zamrożona woda, więc raczej nikt nie zastanawia się, czy są szkodliwe dla zdrowia. Jednak w zależności od tego, w jaki sposób zostały przygotowane, mogą zawierać różne zanieczyszczenia niebezpieczne dla naszego organizmu. Kostki lodu mogą być skażone m.in. pleśnią, która często pojawia się na maszynach do lodu w barach i restauracjach, jeśli są zbyt rzadko czyszczone. Może również znaleźć się w domowej zamrażarce lub na foremkach do lodu. Lodówki i zamrażarki należy dokładnie czyścić po każdym rozmrożeniu.



Zdjęcie Aby zrobić kostki lodu, zadbaj o higienę i czystość foremki / 123RF/PICSEL

Czym zanieczyszczone są kostki lodu? Zatrważające badania

Woda, którą użyto do mrożenia, może być zanieczyszczona i skażona bakteriami. Należy również pamiętać o tym, że bakterie mogą znajdować się na foremkach do kostek lodu. Zarazki mogą przenosić się z innych produktów np. z mięsa. Z badań przeprowadzonych w 2011 roku wynikało, że 72 proc. przebadanych maszyn do lodu, znajdujących się w obiektach gastronomicznych, było skażone bakteriami E. coli. Warto zwrócić uwagę, że proces mrożenia może nie zniszczyć wszystkich bakterii, gdyż niektóre są odporne na niskie temperatury.

W 2013 roku badania przeprowadził również serwis DailyMail, sprawdzając czystość kostek lodu w 10 najpopularniejszych barach szybkiej obsługi. W ponad połowie próbek lodu znaleziono więcej bakterii niż w próbkach wody pobranej z toalet znajdujących się w tych miejscach. Zanieczyszczenie spowodowane było rzadszym czyszczeniem maszyn do lodu bądź niewłaściwą higieną pracownika dbającego o ten sprzęt.

Natomiast w 2017 roku pismo Annals of Microbiology podał opublikowało wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa kostek lodu serwowanych w znanych restauracjach, ale też w firmach produkujących je czy prywatnych domach. Większości badanych próbek znajdowały się bakterie z grupy Pseudomonas i Acinetobacter, a także gronkowce. Dlatego tak ważne jest dbanie o higienę i czystość zamrażarek, lodówek, maszyn do lodu oraz foremek na kostki. Inaczej bakterie przedostaną się do napojów, a następnie do organizmu człowieka i mogą spowodować poważne zatrucie.

Jak uniknąć zanieczyszczeń w kostkach lodu?

Przygotowując kostki lodu warto przestrzegać kilku zasad, by ryzyko zanieczyszczenia było jak najmniejsze. Używaj do tego czystej, filtrowanej wody i dobrze umytych (bezpośrednio przed użyciem) foremek na lód. Przy wykonywaniu tej czynności ważne jest też, by mieć czyste ręce. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy jak ważna jest higiena osobista i dokładne mycie rąk. Mnóstwo zarazków przenosi się na kostki lodu z brudnych dłoni. Podczas przygotowania soku czy drinka warto korzystać ze specjalnej łopatki do napełniania lodu. Dbaj również o porządek w lodówce i zamrażarce, czyść regularnie te urządzenia, by nie rozwijała się w nich pleśń.

