Witamina D, wytwarzana w skórze pod wpływem słońca, jest dostarczana w ten sposób wyłącznie latem. Dlatego też w zbliżającym się jesienno-zimowym okresie większą uwagę powinniśmy zwrócić na naszą dietę. Warto bowiem pamiętać, że witaminę D znajdziemy również w żywności.

Witamina D: jaką rolę pełni w organizmie?

Witamina D jest niezwykle ważna, odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wpływa między innymi na układ kostny, nerwowy, mięśniowy czy odpornościowy. Pobudza wchłanianie wapnia i fosforu, mając ogromny wpływ na prawidłowe kształtowanie się kości i dzieci i niemowląt. Zapobiega również nadciśnieniu, chorobom serca, alergii, anemii czy cukrzycy.

Wzmacnia także mięśnie, wspiera pamięć i koncentrację, a także stymuluje ochronę przeciwbakteryjną. Nie bez powodu nazywa się ją więc "witaminą życia".

Witamina D występuje głównie w produktach odzwierzęcych jako cholekalcyferol oraz w drożdżach i grzybach, gdzie obecna jest w formie ergokalcyferolu. Co więcej, jest syntetyzowana w skórze pod wpływem promieni słonecznych.

Zdjęcie Wraz z końcem lata warto pomyśleć o suplementacji witaminy D / 123RF/PICSEL

Gdzie znajduje się witamina D?

Nasz organizm czerpie witaminę D z trzech źródeł. Jak wskazują eksperci, jednym z nich jest suplementacja. Niezbędne jest jednak sprawdzenie poziomu witaminy D i odpowiednie dobranie dawki. Jak szacują eksperci niedobór "witaminy słońca", jak inaczej nazywa się witaminę D, jest problemem, z którym boryka się około 90 proc. Polaków.

Zaopatrzenie organizmu w witaminę D zależy przede wszystkim od ekspozycji na światło słoneczne. Proces syntezy witaminy D w skórze zachodzi najefektywniej od końca kwietnia do początku września. Co zrobić później? Nasze letnie zapasy witaminy D kończą się jednak wraz z rozpoczęciem jesieni. Ta, którą udało nam się pozyskać ze słońca, utrzyma się w organizmie przez około 2-3 miesiące. W okresie jesienno-zimowym eksperci zalecają suplementację. Wskazują, iż witaminę D powinno przyjmować się od października do marca.

Co ważne, około 20 proc. zapotrzebowania na "witaminę życia" zaspokoimy dzięki odpowiedniej diecie. Oto naturalne źródła witaminy D.

Zdjęcie Nie trzeba polegać wyłącznie na pastylkach. W witaminę D bogaty jest między innymi łosoś / 123RF/PICSEL

Witamina D: naturalne źródła. Znajdziesz ją w tych produktach

Należy pamiętać, że witamina D odgrywa jedną z kluczowych ról w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Jej niedobór może skutkować:

zwiększoną podatnością na infekcje,

próchnicą,

łamliwością kości,

pogorszeniem kondycji skóry,

osłabieniem i zwiększoną męczliwością,

bólami kości i mięśni,

obniżonym nastrojem,

bezsennością.

Dlatego też wraz z zakończeniem lata powinniśmy zwrócić uwagę na swoją dietę. Głównym źródłem występowania witaminy D są ryby - węgorz, dorsz, łosoś, śledź, makrela. Znajduje się ona również w jajach, mleku i olejach roślinnych. Witaminę D znajdziemy również w grzybach - pieczarkach, borowikach i kurkach. Sięgnijmy po nie właśnie teraz.

