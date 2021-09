Woda to najzdrowszy napój, na jaki możemy się zdecydować. Specjaliści podkreślają, że gdy pijemy wodę regularnie, niewielkimi porcjami, przez cały dzień, możemy być spokojni, że organizm będzie nawodniony, a składniki odżywcze prawidłowo wchłaniane.

Woda dostarczana do organizmu powoduje, że wydalamy produkty uboczne przemiany materii i pozbawiamy się toksyn. Picie wody sprawia, że mamy więcej energii - nawet niewielkie odwodnienie wpływa na nasz nastrój i koncentrację oraz powoduje nieprzyjemne dolegliwości jak chociażby ból głowy. Dostarczania wody do organizmu sprawia też, że nie dolegają nam zaparcia, odczuwamy uczucie sytości, a metabolizm przyspiesza - woda jest więc naturalnym sprzymierzeńcem walki o szczupłą sylwetkę.

Słodkie napoje to wrogowie zdrowego odżywiania

Lekarze podkreślają, że ważne jest picie wody, a nie słodkich napojów. Te drugie zawierają ogromną ilość cukru - zależy ona od napoju, na który się zdecydujemy, w małej puszce napoju typu cola to aż siedem łyżeczek cukru, a w butelce soku przecierowego (300 ml) - sześć łyżeczek. Jest to prosta droga do otyłości. Szczególnie zagrożone są dzieci, które piją duże ilości takich słodzonych napojów. Nawet te pozornie zdrowe - jak soki i napoje owocowe - często mają w składzie bardzo dużą ilość cukru.

To może powodować nie tylko problemy z otyłością, ale także z próchnicą, która jest prawdziwą plagą w Polsce - dotyczy ponad połowy dzieci i nastolatków oraz niemal... 95 proc. dorosłych.

Nikt nie ma wątpliwości, że w związku z tym najlepiej pić wodę. Ale czy każda woda jest odpowiednia dla naszych zębów? Okazuje się, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

Woda gazowana czy niegazowana? Odpowiedź jest prosta

Woda gazowana jest uznawana przez wiele osób za smaczniejszą i taką, która skuteczniej gasi pragnienie. Powinniśmy jednak uważać z jej spożywaniem - jest mniej odpowiednia dla naszych zębów niż zwykła woda niegazowana. Wszystko przez odczyn pH, który jest bardziej kwaśny niż w przypadku niegazowanej wody i przy dłuższym spożyciu może nieść ze sobą ryzyko erozji szkliwa.

Właściwy odczyn pH w jamie ustnej wynosi około 7. Nie powinniśmy doprowadzać do znacznego spadku tej wartości - przy pH mniejszym niż 5,5 poważnie zagrożone jest nasze szkliwo, które się demineralizuje. Powinniśmy więc unikać napojów, które zaburzają prawidłowe pH jamy ustnej - są one prostą drogą do rozwoju próchnicy.

Jak to wygląda w przypadku wody? Badania przeprowadzone przez naukowców z Birmingham pokazują, że woda gazowana ma odczyn między 5 a 6. Nie jest więc tak kwaśna jak słodzone napoje gazowane (popularna cola ma odczyn pH ok. 2,5 - to zdecydowanie ryzykowne dla naszych zębów). Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne (American Dental Association) przeprowadziło w 2016 roku badania, z których wynika, że picie czystej wody gazowanej nie prowadzi do erozji szkliwa.

Mimo wszystko specjaliści z ADA twierdzą, że nie powinniśmy jej pić zbyt często. "Pomyśl o niej jako o przysmaku raz dziennie, a nie podstawowym źródle wody" - podkreśla dr Brittany Seymour, profesorka nadzwyczajna w Harvard School of Dental Medicine i rzeczniczka Amerykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Zaznacza też, że chociaż dzieci częściej wolą gazowaną wodę od niegazowanej, na pewno nie pozwalałaby pić bąbelków swojej córce codziennie.

Woda gazowana szkodzi na zęby? Uwaga na dodatki

Woda gazowana może być bardziej szkodliwa dla zębów, kiedy zawiera ukryte składniki poprawiające smak, ale podnoszące poziom kwasowości. Często kryją się one pod hasłami o "naturalnym smaku" i "naturalnych dodatkach" więc trudno na pierwszy rzut oka określić, co właściwie zostało dodane.

Należy uważać na przykład na kwas cytrynowy i wszelkie wody gazowane o smaku cytrusowym. Podobny efekt ma dodanie do wody gazowanej plasterków cytryny lub limonki. Oczywiście niewskazane jest również wybieranie wody dodatkowo słodzonej.

Mimo wszystko woda gazowana jest lepszym wyborem dla zębów niż słodkie napoje. Najlepiej jednak zachować umiar w jej spożywaniu.

