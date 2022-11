5 kwiatów, które kwitną zimą. Zadbaj o nie w ten sposób, a zachwycą wyglądem

Spis treści: 01 Jak pielęgnować grudnika, aby zakwitł?

02 Jak hodować gwiazdę betlejemską w domu?

03 Jak pielęgnować fiołka afrykańskiego?

04 Cyklamen perski: jak pielęgnować?

05 Azalia doniczkowa. Jak pielęgnować azalię w domu?

Mimo iż rośliny doniczkowe, które zakwitają bukietem kwiatów na zimę to wyjątkowo rzadki widok, nie jest on zupełnie niemożliwy. Niektórym nie przeszkadza bowiem zarówno brak słońca, jak i krótkie dni. Oto kwiaty, które rozjaśnią i dodadzą barw w trakcie długich, zimowych miesięcy.

Jak pielęgnować grudnika, aby zakwitł?

Grudnik, nazywany inaczej kaktusem bożonarodzeniowym, dotarł do Polski w XIX w. od razu zyskując miano popularnej rośliny doniczkowej. Spędził w naszych domach przeszło dwa wieki, corocznie zachwycając kwiatami w okresie zimowym.

Aby cieszyć się kwitnącym grudnikiem podczas zimowych dni warto odpowiednio zadbać o niego już w okresie od sierpnia do października. Wtedy należy zapewnić mu niską temperaturę - około 8-10 st. C. i wystawiać na światło słoneczne na maksymalnie 8 godzin dziennie.

Kolejnym ważnym etapem w trakcie przygotowania grudnika do kwitnienia jest późna jesień, najczęściej początek listopada, kiedy roślina wypuści pierwsze pąki. Wówczas należy ją regularnie zraszać, obficie podlewać i przenieść w cieplejsze miejsce.

Zdjęcie Grudnik to odporna roślina, ale trzeba zapewnić mu odpowiednie warunki / 123RF/PICSEL

Jak hodować gwiazdę betlejemską w domu?

Poisencja, czyli popularna gwiazda betlejemska, intensywną czerwienią swoich kwiatów rozświetli wnętrza naszych domów w trakcie zimy. Roślina przybyła do Polski z Ameryki, będąc dziś prawdziwym symbolem świąt Bożego Narodzenia.

Czerwone kwiaty rośliny to jedna z jej najpopularniejszych odmian. Znaleźć możemy również te w kolorze białym, różowym, żółtym lub pomarańczowym. Do prawidłowego rozwoju roślina potrzebuje temperatur z zakresu od 18 do 21 st. C. Należy unikać mocnych spadków temperatury, poniżej 12 st. C., gdyż często powoduje to utratę liści.

Roślinę należy regularnie podlewać - nie częściej jednak niż raz na dwa dni. Pamiętajmy również, iż gwiazda betlejemska, z uwagi na zawartość estrów diterpenowych jest rośliną silnie trującą. Połknięcie jej części może spowodować bóle brzucha, wymioty i biegunkę. Uważajmy więc na kontakt z tym kwiatem zarówno dzieci, jak i zwierząt.

Zdjęcie Gwiazda betlejemnska to piękna ozdoba domu, ale jej sok jest trujący / 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować fiołka afrykańskiego?

Pięknymi, fioletowymi kwiatami w zimie zachwyci również fiołek afrykański, zwany także sępolią. To popularna roślina doniczkowa, która swoją nazwę zawdzięcza baronowi Walterowi von Saint Paul St Claire, który odkrył ją w XIX w. w Afryce Południowej. Za sprawą swoich niewielkich rozmiarów kwiat nadaje się do każdego wnętrza.

Fiołek afrykański nie lubi zimna. Świetnie czuje się w temperaturze pokojowej, jednak z dala od kaloryfera. Nie służą mu również przeciągi. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie wychłodzić rośliny. Wówczas zmarnieje w bardzo krótkim czasie.

Uważać należy także w trakcie podlewania. Liści fiołka pod żadnym pozorem nie można bowiem moczyć. Zwiększa to niebezpieczeństwa porażenia rośliny przez choroby oraz możliwość jej poparzenia, jeśli słońce będzie operować bezpośrednio w miejscu, w którym się znajduje. Fiołka podlewamy wlewając wodę do podstawek, nie do doniczki, dwa razy w tygodniu.

Zdjęcie Fiołek afrykański nie lubi zimna. Świetnie czuje się w temperaturze pokojowej / 123RF/PICSEL

Cyklamen perski: jak pielęgnować?

Cyklamen perski, czyli inaczej fiołek alpejski, to bulwiasta bylina, która przywędrowała do Polski z południa Europy. Rośnie dziko między innymi w górzystych rejonach Grecji, występując w naturalnym stanie także w Azji Zachodniej i Afryce Północnej.

Cyklamen perski to kolejna z roślin, która kwitnie w okresie zimowym. Bywa jednak kapryśny, a jego pielęgnacja wymaga sporo troski. Podstawą jest odpowiednia temperatura. Roślina najlepiej czuje się w pomieszczeniach, w których panuje temperatura ok. 15 st. C. Im niższa, tym kwiaty będą kwitnąć dłużej. Dlatego też cyklameny nieco bardziej nadają się do chłodnych przedpokoi lub klatek schodowych, aniżeli przytulnych salonów czy ciepłych sypialni.

Jak się podlewa cyklamen perski? Najlepiej robić to raz w tygodniu, wlewając z konewki wodę do podstawki. W ten sposób uchronimy roślinę przed zbyt mocnym przesuszeniem.

Zdjęcie Cyklamen perski to kolejna z roślin, która kwitnie w okresie zimowym / 123RF/PICSEL

Azalia doniczkowa. Jak pielęgnować azalię w domu?

Chcąc cieszyć się zimą prawdziwą burzą kwiatów warto zdecydować się na zakup azalii doniczkowej. To miniaturowy i pięknie kwitnący krzew, który zachwyca różnokolorowymi kwiatami - białymi, różowymi, fioletowymi i czerwonymi.

Azalia jest nieco wymagającą rośliną. Potrzebuje zarówno odpowiedniego powietrza, jak i temperatury. Uwielbia wilgoć, dlatego też warto ją zraszać, nie mocząc jednocześnie liści. Odpowiednie warunki do jej rozkwitu to około 15-18 st. C. Warto pamiętać także o regularnym podlewaniu. Rośliny pod żadnym pozorem nie wolno przesuszyć!

Zdjęcie Azalia doniczkowa najlepiej kwitnie w jasnych i dość chłodnych miejscach / 123RF/PICSEL

