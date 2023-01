Aida przerwała milczenie w sprawie Ukrainy. Jej słowa są bardzo niepokojące

Aida Kosojan-Przybysz to znana w Polsce jasnowidzka, która swoimi przepowiedniami objaśnia swoim fanom przyszłość. Wejście w nowy rok jest okazją do podzielenia się z internautami wizjami i przeczuciami na kolejne miesiące 2023 roku. To, jak widzi przyszłość malującą się w tym roku, Aida określiła w rozmowie z Magdaleną Mołek.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz nie ma dobrych wieści odnośnie sytuacji na Ukrainie / Agencja FORUM