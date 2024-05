A tak na serio to wczoraj w imieniny Nadziejki i Zosi przyszła na świat nasza druga córeczka Jaśminka

Liczba imienia Jaśmina to 22. Zaliczana jest do grupy liczb mistrzowskich. Numerologicznie związana jest z władzą i chętnie korzysta ze swoich przywilejów. Dwudziestka dwójka to także niestrudzony orędownik jakiegoś przesłania, mistrz iluzji i sugestii. Numerologia imienia Jaśmina angażuje się w zagadnienia społeczne, może też wiele zdziałać na świecie.