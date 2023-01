W poniedziałek możemy spodziewać się intensywnych opadów śniegu, co w połączeniu z silnym wiatrem doprowadzi do powstania zamieci i zawiei śnieżnych.

Pomimo silnych opadów śniegu raczej nie mamy co liczyć na utrzymanie się pokrywy śnieżnej - termometry wskazują 4 stopnie w północnej i zachodniej części kraju, z kolei na południu i wschodzie temperatura utrzyma się w okolicach 0 stopni.

Najzimniej będzie w południowo-wschodniej części kraju - w Rzeszowie i Lublinie termometry wskażą 1 st. C.

Trochę cieplej będzie w Krakowie i Katowicach, gdzie temperatura wyniesie 2 st. C. Jeszcze cieplej będzie m.in. w Poznaniu i Zielonej Górze - w tych miastach mieszkańcy mogą się spodziewać 4 st. C, z kolei mieszkańcy Wrocławia - 5 st. C, a Szczecina - 6 st. C.

- Niestety dzisiejsze warunki biometeorologiczne znowu będą niekorzystne. W całej Polsce dynamiczna pogoda związana ze zmianą sytuacji barycznej i przejściem zatoki niżu z frontem atmosferycznym będzie miała niekorzystny wpływ na nastrój i sprawność psychofizyczną - informuje IMGW.