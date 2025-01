Niebieskie strefy - co to takiego?

Niebieskie strefy to określenie pięciu regionów na świecie, które charakteryzują się wyjątkowo długą średnią długością życia mieszkańców. Zostały one zidentyfikowane przez badacza Dana Buettnera i obejmują Okinawę w Japonii, Sardynię we Włoszech, Ikarię w Grecji, Półwysep Nicoya w Kostaryce oraz Loma Lindę w Kalifornii. W tych miejscach ludzie dożywają sędziwego wieku dzięki zdrowemu stylowi życia, odpowiedniej diecie oraz silnym więziom społecznym. Kawa, w różnorodnych postaciach, odgrywa istotną rolę w ich codzienności.