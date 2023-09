Spis treści: 01 Czy można zmienić zamki w wynajmowanym mieszkaniu?

02 Czy wynajmujący mieszkanie może mieć klucze?

03 Co można zmienić w wynajmowanym mieszkaniu?

Czy można zmienić zamki w wynajmowanym mieszkaniu?

Będąc najemcą, można wymienić zamki w mieszkaniu. Wówczas ma się również prawo do nieudostępniania kluczy właścicielowi. Powodów takiej zmiany może być wiele, między innymi chęć poczucia bezpieczeństwa i ochrony swojego mienia.

Istotne jest to, że po zakończeniu umowy może być konieczne przywrócenie starych zamków. W niektórych sytuacjach właściciele godzą się na pozostawienie nowych zamków, jednak wówczas konieczne jest przekazanie kompletu kluczy.

Jednakże, czy wynajmujący może wymienić zamki? Nie, a zrobienie tego może być traktowane jako przestępstwo. Zmiana zamków podczas trwania umowy, szczególnie bez informowania o tym najemcy, to wykroczenie z art. 191 § 1a Kodeksu karnego.

Reklama

Według tego przepisu osoba, która utrudnia innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego podlega karze. Za wymianę zamków w wynajmowanym mieszkaniu grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Czy wynajmujący mieszkanie może mieć klucze?

Wynajmujący mieszkanie może mieć klucze do lokalu, ale nie musi ich mieć. Mimo to większość właścicieli pozostawia dla siebie ich komplet. Przydają się one w trudnych sytuacjach, gdy np. najemca zgubi swój egzemplarz kluczy lub zostaną one uszkodzone.

Chociaż właściciel mieszkania może mieć klucze, to nie powinien ich używać. Osoba wynajmująca, w momencie zawarcia umowy, wyzbywa się uprawnień w zakresie korzystania z lokalu. Wchodzenie właściciela do wynajmowanego mieszkania bez konkretnego powodu, takiego jak m.in. awaria, może być uznane za zakłócenie miru domowego.

Co można zmienić w wynajmowanym mieszkaniu?

To, co można zmienić w wynajmowanym mieszkaniu, zależy jedynie od tego, na co zgodę wyrazi właściciel mieszkania. Niektórzy z nich już w umowie określają, czego nie może zmieniać najemca. Często wynajmujący nie zezwalają na zmianę koloru ścian czy tapet. Niejednokrotnie zastrzegają też wymianę mebli.

To, co na pewno można zmieniać w wynajmowanym mieszkaniu to wszelkie dodatki. Najemca może dodawać własne nieinwazyjne dekoracje takie jak m.in. rośliny, poduszki, dywany, nakrycia łóżek lub kanap. Należy jednak pamiętać, aby nie naruszały one stanu mieszkania. Warto więc unikać wieszania na ścianach zdjęć, obrazów czy plakatów.

Zobacz również:

Naprawy w mieszkaniu, za które musi zapłacić właściciel. Kto jest odpowiedzialny za usunięcie awarii?

Kiedy właściciel może nie zwrócić kaucji za mieszkanie? Ekspert prawny rozwiewa wątpliwości

Pokój w szafie za 600 zł, kabina prysznicowa w sypialni za 2000 zł. To najgorsze oferty wynajmu

Źródło: isap.sejm.gov.pl