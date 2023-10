Dlaczego kot udaje, że zakopuje jedzenie? Chce powiedzieć coś ważnego

Każdy opiekun domowego kota pewnie nieraz zastanawiał się, co siedzi w futrzastej głowie pupila. Co zwierzaki chciałaby nam przekazać, gdyby potrafiły mówić? Na pogawędkę raczej nie mamy co liczyć, przez co tak ważne jest obserwowanie zachowania mruczka. Dlaczego kot udaje, że zakopuje jedzenie i drapie łapą obok miski? Tej wiadomości nie możesz zignorować.

Zdjęcie Jak interpretować zachowanie kota podczas jedzenia? / 123RF/PICSEL