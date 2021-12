Dzień dziewic 2021. Te kobiety decydują się na dziewictwo przez całe życie!

Dzień dziewic nie jest szerzej znany, jednak oficjalnie obchodzi się go 9 grudnia. Dziewictwo jest stanem przed debiutem seksualnym i podjęciem kontaktów seksualnych. Precyzuje się je w różny sposób - według jednego podejścia utrata dziewictwa jest związana konkretnie ze stosunkiem penetracyjnym i tzw. defloracją. Takie stanowisko jest jednak coraz częściej kwestionowane jako heterocentryczne i skupione wyłącznie wokół jednej formy stosunku - tak więc według innego podejścia utratą dziewictwa jest również seks oralny, seks analny lub wzajemna masturbacja.

Dziewictwo w niektórych kulturach i religiach łączone z pojęciem "czystości seksualnej", abstynencji seksualnej do ślubu i jest przejawem moralności. Takie rozumienie, jak i samo pojęcie, spotyka się jednak z krytyką, zwłaszcza wśród środowisk feministycznych.





Test na dziewictwo - co to jest?

Test dziewictwa to praktyka stosowana w niektórych kulturach, która ma ustalić, czy dziewczyna lub kobieta jest już po seksualnym debiucie. Dzieje się to poprzez badanie hymenu (tzw. błony dziewiczej) lub "dowód krwi" - sprawdzanie prześcieradła używanego w czasie nocy poślubnej. Plamy z krwi miały być dowodem na to, że kobieta jest dziewicą, a jej mąż jest jej pierwszym partnerem seksualnym.



"Testy na dziewictwo" są bardzo kontrowersyjne i bez podstaw naukowych. Wychodzą one z błędnego założenia, że błona może zostać uszkodzona tylko w wypadku penetracji, co nie jest prawdą - hymen, czyli cienki fałd błony śluzowej, może zostać uszkodzony w wyniku aktywności fizycznej czy korzystania z tamponów.



Testy uznane są za nieetyczne. W 2018 roku Rada Praw Człowieka ONZ, ONZ Kobiety i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyły, że należy zaprzestać testowania kobiet, czy są dziewicami i podkreśliły, że to praktyka bolesna, upokarzająca i traumatyczna, która jest przemocą wobec kobiet.





Dziewice konsekrowane - kim są?

W Kościele katolickim istnieją także dziewice konsekrowane - to jedna z form życia konsekrowanego, na którą mogą zdecydować się kobiety w Kościele katolickim.

Kościół oficjalnie zdefiniował "stan dziewic" w Kodeksie prawa kanonicznego:

"Do wspomnianych form życia konsekrowanego dochodzi stan dziewic, które - wyrażając święty zamiar gruntowniejszego naśladowania Chrystusa - są Bogu poświęcone przez biskupa diecezjalnego według zatwierdzonego obrzędu liturgicznego, zostają zaślubione mistycznie Chrystusowi, Synowi Bożemu, i przeznaczone na służbę Kościołowi" (Kanon 604, § 1.)

W Polsce w 2021 roku zdecydowały się na to 353 kobiety. Najwięcej, bo 53, w diecezji krakowskiej. Oficjalne śluby czystości jako pierwsza złożyła Zofia Prochownik w 1991 roku.



