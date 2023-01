Przytulanie jest przyjemne. Co do tego trudno mieć wątpliwości. To jedna z podstawowych form okazywania sympatii. Przytulamy się, gdy chcemy wyrazić radość i miłość. Obejmujemy bliskich, gdy chcemy ich pocieszyć i okazać współczucie. Liczne badania (między innymi przeprowadzony w latach 60. eksperyment Harrego Harlowa) pokazują jednak, że bliski kontakt fizyczny pozytywnie wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na nasze zdrowie i kondycję organizmu.

Regularne przytulanie stymuluje rozwój, rozluźnia mięśnie. Według prof. Kerstin Uvnas-Moberg współpracującej ze Szwedzkim Uniwersytetem Rolniczym przytulanie może podnieść próg bólu.

Przytulanie leczy? Tak bliskość wpływa na nasz organizm

Jakiego koloru powinien być mocz? Co jego barwa mówi o naszym zdrowiu? Jak konkretnie przytulanie wpływa na nasze zdrowie? Podczas bliskiego kontaktu fizycznego w organizmie wydziela się serotonina, nazywana także hormonem szczęścia oraz oksytocyna, często określana z kolei hormonem miłości lub hormonem przywiązania. Wspomniane związki sprawiają, że jesteśmy bardziej radośni. Pozytywnie działają na koncentrację i pamięć, usprawniają funkcjonowanie układu pokarmowego i redukują wpływ stresu na organizm, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Przytulanie wspomaga nasze zdrowie fizyczne, ale - jak twierdzą profesjonalni terapeuci przytulania - może "leczyć" także traumy, lęki i fobie. To właśnie w taki sposób wpływać mają sesje terapeutyczne polegające właśnie na fizycznej bliskości z terapeutom - głaskaniu, trzymaniu za ręce, w objęciach.

Zdjęcie Eksperci oferujący swoje usługi osobą łaknącym bliskości w czasie około godzinnych sesji nawiązują stopniowo kontakt fizyczny z klientami – trzymają ich za ręce, głaszczą, / 123RF/PICSEL

Kim jest "terapeuta od przytulania"? Na czym polegają jego usługi?

Zdrowie Jak działają na nas hormony Terapeuta przytulania to stosunkowo nowa profesja, popularna głównie w Stanach Zjednoczonych, ale także we Francji czy w Niemczech. Eksperci oferujący swoje usługi osobą łaknącym bliskości. W czasie około godzinnych sesji nawiązują stopniowo kontakt fizyczny z pacjętami - trzymają ich za ręce, głaszczą, dotykają czule. Co ważne: dotyk terapeuty nie ma charakteru seksualnego i nie prowadzi do pobudzenia seksualnego.

Jak wygląda wizyta u terapeuty przytulania? - Zazwyczaj zaczynamy od rozmowy: co lubi dana osoba, co jej nie odpowiada? Zanim klient czy klientka rozgości się w kąciku do przytulania, ma czas na odświeżenie się i przebranie. Potem myję ręce i włączam spokojną muzykę - tłumaczy Meike Westerkamp, terapeutką przytulania z berlińskiego gabinetu Berlin Cuddles w rozmowie z Fainą Voskanian, opublikowaną przez Wyborczą.pl.

- Szczególnie podczas pierwszego spotkania wiele osób czuje się niepewnie i pomaga sobie rozmową. Wtedy jednak staram się ich wyciszyć, nie podtrzymuję tej rozmowy. To, co dzieje się później, jest sprawą indywidualną. Dla niektórych samo przytulanie to na początku zbyt wiele, więc zaczynamy od trzymania się za ręce, wspólnego oddychania. Jeśli chodzi o przytulanie, to robimy to w pozycji stojącej, siedzącej albo leżącej - w zależności od potrzeb. Na koniec opuszczam pomieszczenie, aby osoba przytulana mogła w spokoju przemyśleć, czego właśnie doświadczyła - dodaje berlińska terapeutka przytulania Meike Westerkamp.

Kto korzysta z tego typu usług? Meike Westerkamp zaznacza, że do drzwi jej gabinetu pukają zarówno osoby młode, jak i ludzie w średnim wieku, a nawet seniorzy. Niektórzy, pragną bliskości drugiego człowieka, ponieważ na co dzień żyją w izolacji - nie mają przyjaciół i najbliższych, którzy mogliby poświęcić im wystraczająco dużo czasu. Jednak z usług niemieckiej ekspertki korzystają nie tylko osoby samotne. Pacjenci, którzy chcą przełamać swoje granice i obawy przed dotykiem także często zgłaszają się po pomoc do terapeutki przytulania. - Nie mają odwagi prosić o fizyczną bliskość, chcą ją ćwiczyć ze mną - tłumaczy Westerkamp.

Zdjęcie Podczas bliskiego kontaktu fizycznego w organizmie wydziela się serotonina, nazywana także hormonem szczęścia / 123RF/PICSEL

Terapeuci przytulania przyjmują także w Polsce

Chociaż w Polsce tego typu usługi dopiero raczkują, w większych miastach funkcjonują już gabinety oferujące chętnym terapię przez dotyk. Sylwia Kalinowska oraz Magdalena Fiałkowska w 2017 roku stworzyły pierwszy w Polsce salon przytulania. Współwłaścicielki w rozmowie z mamybiznes.pl. zaznaczyły, że tego typu usługami po raz pierwszy zetknęły się podczas podróży służbowej do Stanów Zjednoczonych. - Okazało się, że kilku naszych przyjaciół się rozstało, mąż koleżanki wyjechał na rok z kraju. To właśnie wtedy zauważyłyśmy, że faktycznie jest taka potrzeba - tłumaczy Magdalena Fiałkowska w rozmowie z mamybiznes.pl.

Współwłaścicielki warszawskiego salonu przytulania podkreślaja, że z usług terapeutów korzystają zarówno osoby samotne, jak i ludzie żyjący w stałych, długoletnich związkach. - Zdarzają się takie sytuacje, że kobieta bardzo lubi się przytulać, jednak jej partner, którego bardzo kocha, niekoniecznie. Wtedy przychodzi skorzystać z usług profesjonalnej przytulaczki - tłumaczyła Magdalena Fiałkowska w rozmowie z mamybiznes.pl.

Ponadto pojawiają się osoby, które dopiero uczą się przytulania. Są osoby, które w dzieciństwie nie były przytulane i brakowało im takiej bliskości, czułości. W takich sytuacjach bardzo często wszystko odbywa się małymi krokami podkreśliła.

Zdjęcie Przytulanie wspomaga nasze zdrowie fizyczne / 123RF/PICSEL

Ile można zarobić na przytulaniu?

Kto może zostać profesjonalnym przytulaczem? Wykształcenie i płeć nie mają tu znaczenia. Osoby, które chciałby zawodowo pomagać innym przez dotyk, muszą przede wszystkim być empatyczne i życzliwe. Kandydaci powinni charakteryzować się konkretnymi umiejętnościami miękkimi i pozytywnym nastawieniem do ludzi. Przed rozpoczęciem praktyki muszą ukończyć odpowiedni kurs oraz zdać egzamin.

Ile kosztuje wizyta u terapeuty przytulania? Oczywiście w poszczególnych salonach ceny różnią się od siebie. Godzinna sesja to koszt około 80 zł. Można jednak zdecydować się na krótsze spotkania lub wykupić karnet - korzystając z oferty salonu.

Zdjęcie Regularne przytulanie stymuluje rozwój, rozluźnia mięśnie / 123RF/PICSEL

