Godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę. Do której zrobimy zakupy?

Życie i styl

Wielka Sobota nie jest wprawdzie oficjalnym dniem świątecznym, jednak nie można jej także zaliczyć do typowych dni roboczych. Oznacza to, że sklepy będą czynne krócej. To ważna informacja, dla tych, którzy wielkanocne zakupy zostawiają na ostatnią chwilę. Do której więc markety będą otwarte?

Zdjęcie Do której będzie można zrobić zakupy w Wielką Sobotę? / 123RF/PICSEL