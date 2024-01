Czy dawanie pieniędzy na urodziny to dobry zwyczaj?

Wiele osób może się zastanawiać nad tym, czy dawanie pieniędzy w ramach prezentu urodzinowego to w ogóle dobry pomysł. Okazuje się, że wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Z całą pewnością wręczenie tego rodzaju podarunku osobie majętnej nie ma zbyt większego sensu. W jej przypadku o wiele lepszy byłby spersonalizowany upominek, który przywoływałby miłe wspomnienia.

Pieniądze są częstym prezentem z okazji osiemnastych urodzin, ślubu, chrzcin czy komunii. To dość praktyczne i uniwersalne rozwiązanie – osoba obdarowana sama będzie mogła zdecydować, na co je przeznaczy. Pytanie tylko, ile powinno się dawać? W przypadku ślubu czy chrzcin sprawa wydaje się prosta – powszechnie uznaje się, że w kopercie powinna być przynajmniej taka suma, jaką gospodarze wydali na ugoszczenie zaproszonej osoby. A jak wygląda sprawa z urodzinami?

Ile dać pieniędzy na urodziny w 2024?

To, ile pieniędzy dać na urodziny, zależy głównie od sytuacji materialnej osoby obdarowującej. Jeżeli nie jest ona zbyt dobra, to lepiej przeznaczyć na ten cel nieco mniejszą sumę, by nie nadszarpnąć domowego budżetu.

Kolejną rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, jest relacja z solenizantem. Inną kwotą można wręczyć dalszemu znajomemu, inną przyjacielowi, a jeszcze inną bliskiemu członkowi rodziny.

A więc, ile na urodziny daje ciocia, babcia, dziadek, wujek czy chrzestni? Zazwyczaj kwota ta mieści się w przedziale od 100 do 300 zł. W przypadku osiemnastych urodzin, suma może być większa – od 200 do około 700 zł (w zależności od możliwości danej osoby).

Ile się daje na czterdzieste, pięćdziesiąte, sześćdziesiąte czy siedemdziesiąte urodziny? To okrągłe rocznice, a zatem niektóre osoby mogą z ich okazji wyprawiać dość duże przyjęcia wraz z wynajęciem sali i obfitym poczęstunkiem. Z tego względu warto potraktować sprawę podobnie jak w przypadku wesela i do koperty włożyć minimum tyle, ile gospodarz wydał na miejsce dla gościa. W praktyce będzie to około 150-300 zł w zależności od konkretnego lokalu, wybranego menu oraz liczby zaproszonych gości. Do pieniężnego prezentu zawsze warto dołączyć okolicznościową kartkę oraz mniejszy upominek.

