Dlaczego uniwersalne imiona mogą być ważne?

Myśląc nad imieniem dla naszego dziecka, powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko własne preferencje, ale również to, jak w przyszłości będzie się z nim czuło. Rówieśnicy bywają bezlitośni, a powodem do śmiechu może być właśnie imię lub nazwisko. Na to drugie dużego wpływu nie mamy, lecz w przypadku, w którym jest to możliwe, warto zadbać o komfort dziecka.

W szkole może być wyśmiane raczej z powodu zbyt wymyślnego brzmienia czy pochodzenia. Przysłowiowe "Dżesiki" i "Brajanki" były jakiś czas temu hitem internetu i choć sama częstotliwość ich występowania nie była duża, to obrazowały pewien trend na nowoczesne, często obcojęzyczne, ale spolszczone imiona.

Z drugiej jednak strony, Władysława czy Zdzisław pewnie nie wzbudziłyby wśród rówieśników sensacji, w końcu nasi dziadkowie często noszą takie imiona, lecz mogą być niefortunne z innej przyczyny. Otóż pomyślmy, jakie trudności miałaby moje dzieci, gdyby zdecydowały się kiedyś wyjechać zagranicę - na studia, do pracy sezonowej czy rozpoczynając międzynarodową karierę.

Z tego właśnie względu warto pomyśleć o imieniu dla dziecka, które w przyszłości nie byłoby pretekstem do wykluczenia społecznego, edukacyjnego czy zawodowego. Jest wiele imion, które nie tylko mają swoje odpowiedniki w innych językach, lecz także podobnie się je wymawia, szczególnie po angielsku.

Przykłady imion, które brzmią podobnie w innych językach

Wybraliśmy po 10 imion damskich i męskich, które można uznać za międzynarodowe, ponieważ brzmią bardzo podobnie w różnych językach. Również ich pisownia jest w języku angielski zbliżona do tej w polskim.

Imiona damskie:

Anna

Barbara

Ewa

Helena

Julia

Laura

Maria

Natalia

Oliwia

Paulina

Te damskie imiona nie zmieniają się względem np. języka angielskiego albo zmiany są kosmetyczne - Eva, Helen, Julie czy Mary. Każdy obcokrajowiec, w szczególności ci, którzy mówią po angielsku, będzie wiedział, o jakie imię chodzi.

Imiona męskie:

Adam

Daniel

Fabian

Hubert

Igor

Julian

Marek

Oskar

Robert

Sebastian

Podobnie jak w przypadku damskich imion, podane wyżej męskie mają swoje odpowiedniki w języku angielskim, jedynie Mark i Oscar będą się różnić pisownią. Co ważne, nie zawierają polskich znaków diakrytycznych, czyli głosek: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.

Jakich imion lepiej nie dawać dziecku?

Z powodu trudności w wymowie dla obcokrajowców warto unikać nadawania dzieciom imion zawierających tzw. szeleszczące głoski. Należą do nich między innymi:

Agnieszka

Elżbieta

Grażyna

Małgorzata

Katarzyna

Ryszard

Krzysztof

Grzegorz

Szczepan

Przemysław

Problem w krajach hiszpańskojęzycznych może powodować skrót od imienia Aleksandra, czyli Ola. Wymawia się je bowiem tak jak słowo oznaczające "cześć" - "hola". Kłopoty mogą sprawiać także imiona, które w naszym języku oznaczają konkretną rzecz, np. owoce, jak Jagoda. Obcokrajowcy znający podstawy polskiego będą czuli się zdezorientowani.

***



