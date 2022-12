Instytut Pantone wybrał kolor 2023 roku. To Viva Magenta

Jak zawsze pod koniec roku eksperci Instytutu Pantone wyznacza jeden kolor, który będzie towarzyszył nam w nadchodzących miesiącach. Opierają się przy tym na dokładnej analizie trendów w modzie, designie, nowych technologiach, a także informacjach dotyczących stylu życia i nastrojów społecznych. Typując kolor 2023 roku, brali pod uwagę towarzyszące nam wyzwania, jakie niesie trwająca wciąż pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz kryzys gospodarczy. I uznali, że świat potrzebuje mocnej, odważnej i żywej barwy.

Instytut Pantone wybrał kolor roku 2023! Ma dodawać siły i wigoru!

Taką właśnie jest Viva Magenta, łącząca w sobie odcienie czerwieni i chłodne niebieskie tony.

"Ten pulsujący, ożywiony odcień to niekonwencjonalny kolor na niekonwencjonalny czas, który może przynieść nam nową perspektywę" - uzasadniła wybór dyrektor wykonawcza Instytutu Pantone, Leatrice Eiseman. "To barwa, która emanuje energią, wigorem, siłą. A to jest coś, czego wszyscy potrzebujemy, aby bardziej optymistycznie spoglądać w przyszłość" - dodała.

Jako jedną z głównych inspiracji przy wyborze koloru na przyszły rok Eiseman wskazała na naturę, a dokładnie koszenilę. To barwnik pozyskiwany z wysuszonych i zmielonych owadów zwanych czerwcami kaktusowymi.

"To dopracowany karmazynowy odcień czerwieni, który zapewnia równowagę między ciepłem a chłodem. Jest śmiały, dowcipny, łatwy do przyjęcia" - stwierdziła dyrektor Instytutu Pantone, dodając, że ma nadzieję, że ten wybór zachęci ludzi do eksperymentowanie z kolorami i włączenia barwy Viva Magenta do swojego garderoby czy wystroju domu.

