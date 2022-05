Rosja napadnie na Polskę? Jasnowidz Wojciech Glanc zna datę!

Wojciech Glanc to aktor i brzuchomówca, znany z takich programów jak "Big Brother" czy "Mam talent". W 2008 roku zrobiło się o nim głośno, gdy przegrał rywalizację z innym artystą i zrozpaczony i zawiedzony ogłosił, że popełni samobójstwo przed kamerami. Na szczęście zrezygnował z tego pomysłu i mocniej skupił się na jasnowidzeniu, hipnozie oraz tarocie. Teraz jest, obok Krzysztofa Jackowskiego, najpopularniejszym polskim wizjonerem.

QUIZ. Czy zdasz maturę z matematyki? Te zadania to podstawa! Wojciech Glanc rozwija swój kanał na YouTube, gdzie publikuje nagrania pełne przemyśleń, wizji, a nawet przepowiedni. W trym trudnym czasie, gdy nikt nie może być spokojny o swoją przyszłość, jego działalność w sieci cieszy się coraz większą popularnością, a fanów przybywa!

Kilka dni temu na kanale Wojciecha Glanca pojawił się filmik, w którym podzielił się on z obserwatorami przerażającą wizją przyszłości. Jasnowidz sam był zaskoczony tym, co zobaczył!

Wojciech Glanc zamieścił w sieci wideo, w którym podzielił się z obserwatorami swoją najnowszą wizją. Glanc wspomniał między innymi o wielkiej tragedii, Warszawie, która zapłonie ogniem i "nadejściu królestwa zła"!

- Oby to było wielką, ogromną pomyłką, ok, ale ja widzę rakiety jednak lecące w kierunku Europy (...) po prostu pojawiają się takie jakieś słowa: królestwo zła nadchodzi (...) koniec i taka chmura popiołu, dymu (...) Ja wam powiem jedną rzecz, to jest koniec, moim zdaniem świata, jaki znamy. To jest eskalacja terroryzmu, to jest eskalacja przemocy. Widzę płonące centrum Warszawy, widzę też rodzaj jakiegoś wybuchu czy czegokolwiek. Nawet u siebie w Berlinie gdzie mieszkam - przekonywał.

Jasnowidz dodał także, że niestety nie widzi wyjścia z tej tragicznej sytuacji, a większość ludzi umrze, bo nie będą mieli żadnych szans na ucieczkę!

- Wiecie co, jest jeszcze jedna rzecz, widzę też rakietę, która zostaje jednak zestrzelona do morza. I będzie jakiś moim zdaniem rodzaj katastrofy z tym związany. (...) Ten maj przejdzie do historii jako już nie radosny, niezwiązany z pierwszym maja, czy z majówką. Po prostu będzie maj wspominany jako po prostu czarny czarna niedziela (...) Oby to była straszna pomyłka - mówił przerażony.

Wojciech Glanc ma nadzieję, że jego wizje się nie sprawdzą, bo w przeciwnym razie mogą się ziścić jeszcze w maju 2022 roku.

