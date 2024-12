Jest nie tylko smacznym, ale i zdrowym urozmaiceniem diety. Twaróg to przede wszystkim bogate źródło białka. Jak wiadomo, jest ono potrzebne do budowy i regeneracji tkanek organizmu. W 100 g twarogu znajduje się 12,5 g białka.

Twaróg. Źródło białka i nie tylko

Oprócz białka, twaróg zawiera również witaminy z grupy B oraz witaminę A i D. Zawiera również wiele składników mineralnych, takich jak wapń i fosfor, które są ważne dla zdrowia zębów i kości.

Co jeszcze daje regularne spożywanie twarogu? Twaróg może też dobrze wpływać na układ trawienny. Ze względu na zawartość probiotyków, pozytywnie wpłynie na stan mikroflory jelitowej. Oprócz tego, może on wspomóc utrzymywanie prawidłowego poziomu cukru we krwi i za pobiega chorobom układu sercowo-naczyniowego. Oprócz tego, może pozytywnie wpływać na stan paznokci i włosów.

Zawarte w twarogu i innych produktach mlecznych białko jest dobrze przyswajalne przez człowieka i ma niski indeks glikemiczny. Dzięki temu insulina uwalnia się z organizmu w tempie umiarkowanym.

To jedna strona medalu. Bo chociaż twaróg jest cennym źródłem białka i składników odżywczych, nadmierne spożycie może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Spożywany w nadmiarze może wpływać na podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi. Twarogu powinny unikać osoby uczulone na któreś z białek mleka i osoby z nietolerancją laktozy.

Dieta powinna być bogata w nabiał. Dobrym wyborem jest twaróg

Jedz o konkretnej porze. Twaróg zadziała najlepiej na organizm

Dzienne spożycie zdrowego twarogu to maksymalnie 100 g dziennie (pół szklanki). Kiedy najlepiej po niego sięgać? Twaróg to jeden z najlepszych wyborów, jeśli planujemy jeść posiłek o późnej porze. Ma niewielką zawartość kalorii i jest dobrze przyswajalny przez organizm. Dlatego też spożywany w rozsądnych ilościach nie będzie stanowił obciążenia dla organizmu. Co więcej, jest nasycony aminokwasami, kazeiną, białkiem mleka (pobudza produkcję hormonu wzrostu).

W wersji na słodko, twaróg można połączyć z orzechami, miodem, cynamonem, bakaliami i wanilią. Oprócz tego można go spożywać z warzywami, pieczywem pełnoziarnistym, pieprzem i solą. Jeśli decydujemy się sięgnąć po tłustszy twaróg, warto unikać łączenia go z produktami o wysokiej zawartości tłuszczu. To np. śmietana, masło, koktajl mleczny.

Serek wiejski zamiast twarogu? To też świetny wybór

Zamiast twarogu, można sięgnąć po serek wiejski. Serek wiejski mający 0,5 proc. tłuszczu to ok. 50 kcal, a serek o 20-procentowej zawartości zawiera ok. 120 kcal.

Również może zadziałać pozytywnie na nasz organizm. Jest bogaty w białko i minerały, witaminy A i D wpływające na zdrowie kości. Oprócz tego, serek wiejski jest źródłem magnezu, fosforu i wapnia, dlatego też jest świetnym dodatkiem do diety.

Ze względu na niską kaloryczność, dużą ilość białka i niewielką ilość węglowodanów jest idealnym wyborem dla osób będących na diecie.

