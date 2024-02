Katarzyna Bosacka edukuje

Instagramowy profil Katarzyny Bosackiej jest wypełniony postami dotyczącymi zdrowej żywności. Influencerka zachęca odbiorców do wybierania produktów odznaczających się dobrym składem, a co za tym idzie, wysoką jakością. Dziennikarka często pokazuje internautom, co kryje się w popularnych produktach, a jej treści docierają do tysięcy osób.

Influencerka stara się edukować Polaków i uświadamiać jak ważne jest robienie świadomych zakupów. Zaznacza, by przed włożeniem produktu do koszyka zapoznać się z jego składem i upewnić się, czy nie jest nafaszerowany sztucznymi aromatami, wzmacniaczami smaku oraz wypełniaczami.

Reklama

Tym razem Katarzyna Bosacka postanowiła odnieść się do energetyków i to już nie pierwszy raz. Zaznaczyła, że tego typu napoje mogą negatywnie wpływać na zdrowie, zwłaszcza na układ krążenia. Dlatego też podkreśliła, jak istotne jest edukowanie w tej kwestii.

Zdjęcie Instagramowy profil Katarzyny Bosackiej jest wypełniony postami dotyczącymi zdrowej żywności / Ola Skowron/Dzien Dobry TVN/East News / East News

Zobacz także: GIS wydał ostrzeżenie. Fragmenty metalu w popularnych ciastkach

Katarzyna Bosacka o energetykach

Katarzyna Bosacka tym razem zwróciła się do internautów w sprawie energetyków, a dokładnie zakazu ich sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia. Prawo dodatkowo zakazuje dostępności tego typu napojów w szkołach i automatach. Dziennikarka przekazała, że producentom już udało się znaleźć sposób na obejście przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2024 roku.

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz także: Katarzyna Bosacka zwróciła się do Polaków. "Czytajcie etykiety". W tle popularny napój

Influencerka podkreśla, że na rynku już pojawiły się zamienniki energetyków, których przepisy dotyczące zakazu sprzedaży już nie obowiązują. Dlaczego? Otóż chodzi o zawartość kofeiny. "W niektórych sklepach można nabyć napoje z deklarowaną zawartością 14 mg kofeiny na 100 ml, czyli o 1 mg mniej niż głosi ustawa. Co oznacza, że produkt z taką zawartością kofeiny mogą kupić nieletni. Oznaczony jest jako «napój gazowany z dodatkiem kofeiny i witamin» - wyjaśnia Katarzyna Bosacka.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BIO Gotowanie INTERIA.PL