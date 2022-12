Wizyta duszpasterska, zwana również kolędą, jest tradycyjnym zwyczajem Kościoła rzymskokatolickiego. Księża odwiedzają wówczas domy wiernych, a podobne spotkania są okazją do lepszego poznania parafian, wspólnej modlitwy i błogosławieństwa. Przy okazji księża zbierają również ofiarę na Kościół. To właśnie materialny aspekt wizyty duszpasterskiej mąci niejednokrotnie nastrój wiernych. Szczególnie kiedy wymagania księdza są dość wygórowane.

"Z chęcią zjem", ale "nie w każdym domu"

Duchowni mają niejednokrotnie konkretne instrukcje dla swoich parafian. Od kilkunastu dni w sieci krąży filmik, na którym, jak ustalił portal rybnik.com.pl, widać duchownego z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy. Ksiądz przedstawia na nim wytyczne, zgodnie z którymi parafianie powinni ugościć go na kolędzie.

- Proszę, o ile to jest możliwe, żeby przyjechać po mnie i po ministrantów autem, 10 minut przed kolędą i później nas odwieźć. Gdyby to był oczywiście jakiś problem albo tu gdzieś blisko, to oczywiście nie trzeba przyjeżdżać - mówił ksiądz.

Następnie duchowny dodał, iż "jeśli chodzi o posiłki, to z chęcią zje", ale "nie w każdym domu". Doprecyzował, że najchętniej spożyje posiłek "mniej więcej w połowie i na końcu" trwającej kolędy.

- Natomiast ja jestem na diecie i niewiele mogę, trzeba też uważać na to. Jeśli chodzi o picie, to piję tylko zwykłą, czarną herbatę bez żadnych dodatków, jeszcze taką słabszą. To jest jedyne, co piję. Jeśli chodzi o jakąś kolację, to najlepiej jest zimna płyta, bo wtedy zjem po prostu, co tam mogę. Wybiorę sobie pojedyncze jakieś rzeczy. Pieczywo białe, bez dodatków. Jeśli chodzi o jakieś ciasta, to najlepiej babka lub drożdżowe. Jakieś lekkostrawne, nie jakieś takie ciężkostrawne - mówił.

Zdjęcie Pandemia koronawirusa na dwa lata wstrzymała odwiedziny księży w domach wiernych / 123RF/PICSEL

Tymczasem na Podkarpaciu, jak donosi wyborcza.pl, księża proszą, aby w domach panowała umiarkowana temperatura. - To nie są szczególne wymagania. Mam doświadczenie z poprzednich parafii, czasem dom był przegrzany. Zdarzało się, że później chorowałem - tłumaczył duchowny z parafii pw. Świętej Trójcy w Czudcu w rozmowie z serwisem.

Ksiądz na hulajnodze. "Szacun dla proboszcza"

Na dość, jak zauważyli internauci, oryginalny pomysł wpadł w 2020 roku proboszcz jednej z parafii w Lubuskiem. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa ksiądz wraz z ministrantami objeżdżał wieś na ... hulajnogach.

Relacja z przejazdu duchownego pojawiła się na Facebooku. Umieścił ją jeden z wiernych. - A w Marwicach Kolęda w grudniu 2020 wygląda tak. Tradycji stało się zadość. Nasz Proboszcz to nasz Proboszcz!!! - napisano pod wideo.

Pod filmikiem, na którym ksiądz wraz z ministrantami suną na hulajnogach, śpiewając przy tym kolędy, natychmiast zaroiło się od komentarzy. Internauci zareagowali niezwykle entuzjastycznie. "Szacun dla proboszcza", "Takiego proboszcza to każdy by chciał" - pisali. Wskazano również, że duchowny nie wchodził do domów, dlatego też dystans społeczny został zachowany.

-Inicjatywa ta została bardzo dobrze przyjęta przez parafian. Hulajnoga jako środek transportu pojawiła się w jednej z miejscowości filialnych, ze względu na duże odległości. Natomiast proboszcz powinien mieć założoną maseczkę lub przyłbicę i na to zwrócono mu uwagę - podsumował w rozmowie z portalem gorzowianin.com rzecznik prasowy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. Andrzej Sapieha.

Ksiądz chory. Na kolędę ruszyły ... kościelna i kucharka

Prawdziwy szok przeżyli kilka lat temu mieszkańcy wsi Tomkowa w województwie dolnośląskim. Do ich drzwi zamiast księdza zapukała bowiem kucharka oraz kościelna. Kobiety, pomimo braku uprawnień, święciły domy, a także zbierały koperty z pieniędzmi, otwierały je i spisywały kwoty na liście.

Jak się potem okazało, zostały oddelegowane przez proboszcza. Ten był wówczas chory, a kolędy nie chciał odwoływać, żeby ... nie przepadła. - Biskup Adam Bałabuch natychmiast skontaktował się z proboszczem. Ksiądz został pouczony, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca - mówił w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik kurii ks. Daniel Marcinkiewicz. Po interwencji biskupa kucharka i kościelna miały przestać chodzić po kolędzie.

Zdjęcie Wizyta duszpasterska, zwana również kolędą, jest tradycyjnym zwyczajem Kościoła rzymskokatolickiego / MONKPRESS/East News / East News

Domowy zestaw, czyli kolęda "na wynos"

W minionym roku z kolędy "na wynos" mogli skorzystać mieszkańcy Krosna Odrzańskiego w województwie lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa tradycyjna kolęda została tam odwołana, a kuria zaleciła spotkania po mszy św. w kościele w mniejszych grupach. Księża z kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim postanowili dać wiernym namiastkę swojej wizyty w ich domach i przekazać domowy zestaw kolędowy.

W jego skład wchodziło poświęcone kadzidło oraz kreda, służąca do oznaczenia drzwi mieszkań. Parafia przekazała także wodę święconą w butelkach, którą można było pokropić dom. Zestaw można było zabrać ze sobą z kościoła. - W tym roku z racji braku wizyty duszpasterskiej, chcemy przekazać też wodę święconą, oraz uroczystą modlitwę błogosławieństwa domu i rodziny. Cały pakiet można będzie zabrać ze sobą - tłumaczyli księża.

Kolęda 2022/2023 - tradycyjne spotkania z wiernymi

Zdjęcie Notoryczne unikanie wizyty duszpasterskiej może mieć przykre konsekwencje / Arkadiusz Ziolek / East News

W tym roku, w wielu polskich parafiach księża po raz kolejny spotkają się z wiernymi w kościele, gdzie pomodlą się wspólnie podczas mszy św. Na wsiach duchowni wracają jednak do tradycyjnych spotkań z wiernymi w domach. W niektórych miejscowościach parafianie muszą uprzednio zgłosić chęć przyjęcia księdza w swoim mieszkaniu.

