Spis treści: 01 Co wpływa na intensywność zapachu psów?

02 Które rasy psów pachną najgorzej zdaniem weterynarza?

03 Nieprzyjemny zapach u psa: Możliwe powody i rozsądne rozwiązania

Na zapach naszych czworonożnych pupilów składa się wiele czynników, choć zakłada się, że wyjściowo powinien być on neutralny. Od czego zależy charakterystyczna woń psów, kiedy jest najintensywniejsza i które rasy - zdaniem weterynarza - zaliczają się do tych, które pachną niekoniecznie przyjemnie?

Co wpływa na intensywność zapachu psów?

Właściciele psów często narzekają na ich charakterystyczny zapach, który "ujawnia" się po spacerach lub po kontakcie ich pupili z wodą. Choć ich woń powinna być neutralna, to psie feromony i wydzieliny z gruczołów skórnych mogą powodować niezbyt przyjemny dla naszych zmysłów zapach. Jest kilka czynników, które mogą mieć wpływ na to, czy pies pachnie bardziej lub mniej intensywnie.

Oto kilka z nich:

wiek psa - niekiedy zauważamy, że starsze psy pachną bardziej intensywnie. Jest tak, ponieważ wydzielają one silniejszy zapach z gruczołów skórnych niż młodsze czworonogi. Z tego powodu wymagają jeszcze większej uwagi podczas pielęgnacji. Innym powodem, dla którego psy w starszym wieku pachną intensywniej, jest fakt, że częściej zdarzają się u nich problemy zdrowotne, których objawem może być brzydki zapach;

rodzaj posiłku - eksperci zauważają, że pies pachnie intensywniej po posiłku składającym się z mokrej karmy, która jest bardziej aromatyczna niż sucha. Zapach wydzielany jest wówczas przede wszystkim z jamy ustnej czworonoga;

wilgoć - jest to typowy "psi zapach", który właściciele wyczuwają przede wszystkim wtedy, gdy pies jest mokry, np. po kąpieli lub po spacerze w deszczowy dzień.

Które rasy psów pachną najgorzej zdaniem weterynarza?

Pewna studentka weterynarii, która pracuje już w klinice dla zwierząt, podzieliła się na TikToku swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi zależności pomiędzy rasą psa a jego zapachem. W opublikowanym materiale wymieniła rasy psów, które jej zdaniem najczęściej brzydko pachną. Uważa, że niekoniecznie jest to coś, co może naprawić kąpiel.

TikTok

Jako pierwsze wymieniła buldogi. "Tyle zmarszczek" - opisała zdjęcie psów. Można się domyślać, że chodziło jej o zmiany w fałdach skórnych, które u tej rasy występują szczególnie często i mogą być również powodem nieprzyjemnego zapachu. Jako kolejne wspomniała mopsy. W tym przypadku chodzi o niezbyt miły osobniczy zapach sierści oraz - tak jak w przypadku buldogów - fałdy skórne, o które właściciel powinien regularnie dbać, osuszając je np. po wilgotnym spacerze.



Nie zapomniała również o Bassetach, które jej zdaniem pachną w charakterystyczny, nieco piżmowy sposób. Dodatkowo warto wspomnieć, że psy tej rasy dość obficie się ślinią, co również nie pozostaje bez wpływu na ogólny zapach tych czworonogów.

Internauci w komentarzach dzielili się również swoimi własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi zapachów konkretnych ras psów. "PUDLE... uszy. Skóra. Zęby. Wszystko" - skomentował pewien internauta. Inny wspomniał również o nieprzyjemnym zapachu z jamy ustnej u Yorków.

Nieprzyjemny zapach u psa: Możliwe powody i rozsądne rozwiązania

Gdy czujemy od naszego czworonoga brzydki zapach lub po prostu widzimy, że się wybrudził, powinniśmy go wykąpać, stosując specjalne szampony dla psów. Zdarza się bowiem, że gdy pies swobodnie biega po parku lub w ogrodzie, na jego sierści mieszają się kurz, brud oraz naturalne, wydzielane przez skórę sebum. To środowisko jest wprost idealnym podłożem do rozwoju bakterii i grzybów, które są odpowiedzialne za to, że pies brzydko pachnie.

Jeśli śmierdzi mimo kąpieli, należy udać się z nim do weterynarza, który poszuka zdrowotnej przyczyny nieprzyjemnego zapachu i pomoże w walce o zdrowie czworonoga. Jeśli źródło brzydkiego zapachu tkwi w sierści lub skórze, może okazać się, że pies cierpi na problemy dermatologiczne. Nieprzyjemna woń z pyska może natomiast świadczyć o problemach stomatologicznych lub dolegliwościach przewodu pokarmowego. Nieleczone schorzenia mogą prowadzić do przedwczesnej śmierci psiaka, dlatego pod żadnym pozorem nie należy lekceważyć tego typu niepokojących objawów.